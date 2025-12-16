La supermodelo y empresaria Tyra Banks se enfrenta a una batalla legal masiva después de que un propietario presentara una demanda multimillonaria alegando incumplimiento de contrato. Banks, junto con su socio Louis Martin, está siendo demandada por 2,8 millones de dólares por supuestamente abandonar un local comercial tan solo unos meses después de firmar un contrato de arrendamiento a largo plazo.

La disputa se centra en una propiedad en Washington, D. C., que, según se informa, Banks planeaba convertir en el local insignia de su marca de helados SMiZE & DREAM. La demanda alega que Banks abandonó la propiedad y ahora se niega a pagar el alquiler.

El caso

Christopher Powell, el propietario con el que Banks firmó un contrato de arrendamiento comercial de 10 años en abril de 2024, presentó una denuncia formal contra la personalidad televisiva ante el tribunal federal de Washington D. C. el 9 de octubre de 2024. La demanda nombró a la presentadora de America's Next Top Model y a su pareja, Louis Martin, como acusados.

Powell afirma que él y Banks firmaron un contrato de arrendamiento comercial de una década para su proyecto SMiZE & DREAM y su escuela sin fines de lucro School of SMiZE. El acuerdo garantizó el local "tal cual" tras las conversaciones iniciales que comenzaron en marzo de ese año.

El demandante reclama nada menos que 2,831,331 dólares, además de los intereses devengados, los cargos por demora y los honorarios de los abogados, según documentos judiciales obtenidos por Entertainment Weekl . El abogado de Powell, Arziki Adamu, declaró que, una vez que los demandados dejaron claro que no cumplirían el acuerdo, el arrendador no tuvo otra opción que demandar para recuperar las pérdidas estipuladas.

Alegaciones de abandono y alquiler impago

Cuando Banks todavía estaba explorando el edificio de Powell, supuestamente le dijo que sería "la ubicación insignia" de SMiZE & DREAM y su "cadena global que presta servicios a comunidades de todo el mundo".

Powell afirmó que Banks "abandonó abruptamente" su edificio en junio de 2024, apenas dos meses después de firmar el contrato de arrendamiento comercial, y se negó a pagar el alquiler.

El propietario dijo que "no había ningún indicio de que la Sra. Banks y el Sr. Martin abandonarían el proyecto" porque ambos habían "transmitido repetidamente su dedicación a abrir Smize & Dream en su edificio".

"Mientras el Sr. Powell se esforzaba por abordar las consecuencias legales y financieras de su abandono, la Sra. Banks y el Sr. Martin ya habían lanzado una empresa alternativa de Smize and Dream en otro lugar, ignorando sus obligaciones legales", se lee en la demanda.

Intentos fallidos de "resolución amistosa"

Según Powell, intentó llegar a una "solución amistosa" con Banks y Martin antes de emprender acciones legales, pero ellos supuestamente "presentaron numerosas acusaciones falsas" contra él, su propiedad y el contrato en septiembre.

"Hicieron alegaciones de deficiencias en la propiedad que son falsas e irrelevantes, y amenazaron con hacer públicas sus mentiras si el Sr. Powell los demandaba", decía la denuncia. "La Sra. Banks y el Sr. Martin también declararon que, incluso si el Sr. Powell demandaba y conseguía una sentencia en su contra, no pagarían ninguna sentencia. En cambio, eludirían la responsabilidad culpando a su empresa, que, según afirman, carece de activos".

Entertainment Weekly contactó a Banks y Martin para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, el medio descubrió que el abogado de la pareja, Steven Willner, presentó una moción para desestimar la demanda de Powell el 11 de noviembre "por falta de jurisdicción sobre la materia y por no haber formulado una reclamación".

Antecedentes de la marca y lanzamiento reciente

SMiZE & DREAM es una marca de postres fundada por Tyra Banks, inspirada por su madre, Carolyn London. Banks lanzó su marca de helados, SMiZE Cream, en 2021. En 2024, se centró en su concepto de "helado caliente" con tiendas temporales en Washington D. C. Su tienda insignia en Sídney, Australia, abrió a principios de 2025.

Banks compartió un vídeo de la reacción de su madre en Instagram cuando le mostró la tienda insignia. Fue una sorpresa, y London estaba visiblemente impactada y emocionada mientras contemplaba el edificio, diciendo: "¡Dios mío, es enorme!".

La madre de Bank dijo que pensaba que sería una pequeña heladería. Lloró y le dijo a su hija: "¡Trabajaste muy duro!", y se mostró contenta de poder ver el esfuerzo que Banks había hecho.

"Es como un sueño", dijo London mientras recordaba cómo compartían helado hace años para celebrar cómo superaban cada semana y hablar de sus sueños en la vida.

"El helado era muy especial para nosotros", continuó entre lágrimas la madre de Bank mientras hablaba de su obsesión con el helado.