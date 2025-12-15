Anthony Geary, el actor ganador de un Emmy conocido mundialmente por interpretar a Luke Spencer en General Hospital, murió a los 78 años después de someterse a un procedimiento quirúrgico en los Países Bajos.

La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo y más allá, con fans, colegas y celebridades rindiendo homenaje a un artista cuyo trabajo conmovió a millones. El fallecimiento de Geary marca el final de un capítulo memorable en la historia de la televisión diurna, y una profunda pérdida que trasciende la pantalla chica.

La leyenda del jabón fallece en Ámsterdam

El esposo del actor, Claudio Gama, confirmó la noticia a TV Insider. Gama declaró que Geary falleció el domingo por complicaciones tras una operación reciente.

Después de retirarse de una carrera que duró más de cuatro décadas, Geary decidió hacer de Ámsterdam su hogar con Gama en 2015.

Su interpretación de larga duración de Luke Spencer lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la televisión diurna.

Una carrera que definió un género

La interpretación de Geary como Luke Spencer comenzó en 1978 y rápidamente pasó de ser un papel breve a un personaje clave en la historia de Hospital General. Con el paso de los años, se convirtió en una pieza clave de la serie. Este papel también lo catapultó a convertirse en uno de los actores más célebres del drama diurno.

Obtuvo un récord de ocho premios Emmy diurnos como actor principal destacado, un testimonio de su impacto duradero en el género.

La relación de su personaje con Laura Webber, interpretada por Genie Francis, culminó en el evento diurno más visto de la televisión: una boda que atrajo a alrededor de 30 millones de espectadores en 1981. Ese momento icónico ayudó a solidificar el fenómeno cultural de "Luke y Laura" y elevó a General Hospital al público general.

Los homenajes llegan de parte de fans y colegas

La reacción a la muerte de Geary ha sido inmediata y sentida. Actores, expertos de la industria y fans de todo el mundo acudieron a las redes sociales para compartir recuerdos de su trabajo e influencia.

"Fue un shock para mí, para nuestras familias y para nuestros amigos", expresó Gama, haciéndose eco de la profunda pérdida personal que sintieron los más cercanos a Geary.

Coprotagonistas y colaboradores han reflexionado sobre su amabilidad, talento y el legado que deja, señalando que sus actuaciones a menudo revelaban la humanidad que se escondía tras la compleja y a veces conflictiva personalidad de Luke Spencer. Geary no solo era respetado por su talento, sino también apreciado por la calidez y generosidad que transmitía fuera de la pantalla.

La vida después del Hospital General

Después de retirarse de los papeles habituales de actuación, Geary abrazó la vida en Ámsterdam, donde se centró en sus actividades personales y disfrutó de una existencia más tranquila con su marido.

A pesar de retirarse de la telenovela en 2015, hizo un breve regreso en 2017, ofreciendo a los fanáticos una última mirada al personaje que definió su carrera.

En entrevistas y apariciones públicas a lo largo de los años, compartió sus conocimientos sobre su trayectoria, tanto como actor como persona que navega por la vida más allá del centro de atención.

Un legado más allá de la pantalla

El fallecimiento de Anthony Geary marca el final de una era para el Hospital General y para generaciones de espectadores que crecieron viendo las aventuras de Luke Spencer en Port Charles.

Su influencia se extendió más allá del drama diurno y dio forma al modo en que se escriben e interpretan personajes complejos en la televisión serializada.

Los fans de todo el mundo siguen celebrando la magnitud de su obra y la humanidad que aportó a cada escena. Su legado perdurará no solo en los episodios que filmó, sino también en los corazones de quienes rieron, lloraron y crecieron junto a él.

Para muchos, Geary fue más que una estrella de televisión: fue un verdadero ícono de su oficio, cuyo recuerdo será atesorado durante años.