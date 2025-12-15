La influencer mexicana Mariana Grimaldi, conocida como "La Niña Fresa", denunció que le pidieron fotos sexy a cambio de invitarla a 'La casita' de Bad Bunny, durante los conciertos del artista en la Ciudad de México.

En una entrevista con la revista de farándula TV y Notas, Grimaldi reveló que se puso en contacto con el equipo del Conejo Malo para descubrir si había oportunidad de ser invitada a la famosa casa rosada, que funciona como segundo escenario durante la gira DtMF, que concluyó su parada en la capital mexicana este fin de semana.

"Yo soy muy fan de Bad Bunny. De verdad amo a Bad Bunny y lamentablemente ayer me pasaron unos hechos superdesagradables", dijo en la entrevista reproducida en la cuenta de TikTok de la publicación mexicana.

Luego pasó a contar que se había contactado con alguien de la organización, no aclaró si fue del equipo de los promotores del show o del artista mismo. Sin embargo, el disgusto es el mismo, pues primero le pidieron unos videos y cuando ella los mandó, le pidieron que se hiciera "fotos sexy". A lo que se negó.

La Niña Fresa explicó, además, que ella no estaba pidiendo que le regalaran la entrada, pues ella ya se "había comprado el boleto".

La Casita, inspirada en una casa rural en Puerto Rico, se convirtió desde el inicio de la Residencia de Bad Bunny en el Choliseo en la Isla del Encanto, el epicentro de los famosos que asisten al concierto del astro boricua.

Estrellas de la talla de Austin Butler, Ana de Armas, Penélope Cruz y Jon Ham fueron vistas bailando y cantando allí.

En México, La Casita recibió a Diego Boneta, Renata Notni, Galilea Montijo, Luisito Comunica, Juanpa Zurita, Macarena Achaga, Karol Sevilla y otros famosos.

La gira mundial de Bad Bunny comenzó en noviembre en la República Dominicana y ya ha pasado por Costa Rica y México, donde aun le quedan 5 fechas. El Conejo estará allí hasta el 21 de diciembre. Así que La Niña Fresa aun tiene esperanzas.

Después de las fechas de fin de año, la gira se trasladará en enero a Chile, Perú y Colombia, hasta principios de febrero, cuando hará otra parada para abrir espacio a la presentación de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl el 11 de febrero.