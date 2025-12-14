El legendario director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron descubiertos muertos y con heridas de puñal en su mansión en Los Ángeles, confirmó la policía de la ciudad.

Según TMZ, los cuerpos mostraban laceraciones de arma blanca, y ningún otro tipo de herida evidente. Por su parte, el diario Los Angeles Times indicó que la policía no había encontrado señales de que alguien hubiese entrado por la fuerza a la residencia.

Reiner y su esposa tenían 78 y 68 años, respectivamente. La revista People informó que los cuerpos fueron descubiertos por su hija Romy en la residencia de la familia en la acaudalada área de Brentwood. Según esa publicación, el causante de la muerte de sus padres es Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja.

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a la privacidad de la familia en este momento increíblemente difícil", señaló su familia en un comunicado.

Una vida pública

Rob Reiner fue una de las figuras más influyentes del entretenimiento estadounidense, con una carrera que abarca más de cinco décadas como actor, director, productor y activista político. Nacido en Nueva York en 1947, es hijo del legendario comediante y creador televisivo Carl Reiner. Su primer gran salto a la fama llegó como actor en la serie All in the Family, donde interpretó a Michael Stivic, un papel que lo convirtió en un rostro clave de la televisión de los años setenta y le abrió las puertas a una carrera detrás de cámaras.

Como director, Reiner construyó una filmografía excepcional que definió a toda una generación. En las décadas de 1980 y 1990 dirigió clásicos como This Is Spinal Tap, The Princess Bride, Stand by Me, When Harry Met Sally y Misery, películas que hoy son referentes del cine popular estadounidense. Su versatilidad para moverse entre la comedia, el drama y el suspenso consolidó su reputación como un narrador con sensibilidad comercial y profundidad emocional.

Rob Reiner and His Wife Michele Were Found Dead by Their Daughter (Exclusive Sources) https://t.co/k2UU7tKamv — People (@people) December 15, 2025

A lo largo de su carrera, Rob Reiner también se destacó como productor y defensor de causas sociales. Fundó Castle Rock Entertainment, una de las productoras más influyentes de Hollywood en los años noventa, y ha sido un crítico abierto de la política conservadora en Estados Unidos, utilizando su visibilidad pública para promover debates sobre democracia, derechos civiles y educación.

Su esposa, Michele Singer Reiner, mantuvo un perfil público mucho más discreto, aunque ha sido una figura clave en su vida personal y familiar. Fotógrafa y activista, Michele estuvo involucrada en causas comunitarias y de salud pública, y durante años acompañó a Reiner tanto en su vida privada como en eventos vinculados a la industria del entretenimiento y al activismo social.

Juntos formaron una familia que, pese al éxito profesional, también enfrentó desafíos personales, incluidos los relacionados con la adicción de uno de sus hijos, experiencia que inspiró proyectos creativos como Being Charlie. La historia de Rob y Michele Reiner combina Hollywood, compromiso social y una vida marcada por triunfos creativos y momentos complejos fuera del foco público.

Noticia en desarrollo