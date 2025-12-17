Se espera que el Papa León XIV acepte la renuncia del cardenal neoyorquino Timothy Dolan , lo que marca un cambio significativo en el liderazgo de la Arquidiócesis de Nueva York. Dolan, quien ha dirigido la arquidiócesis estadounidense desde 2009, presentó su renuncia en febrero tras alcanzar la edad de jubilación obligatoria. Un obispo de Illinois se encuentra entre los principales candidatos para sucederlo y podría impulsar a la prominente diócesis estadounidense hacia una nueva dirección.

El mandato y la renuncia de Dolan

El cardenal Timothy Dolan sucedió al cardenal Edward Egan al frente de la Arquidiócesis de Nueva York en 2009, durante un período de recuperación tras problemas financieros y escándalos. Durante dieciséis años, enfrentó numerosos problemas, incluyendo demandas por presuntos abusos sacerdotales, los efectos de la pandemia de COVID-19 en las iglesias y las tendencias sociales en torno al matrimonio igualitario. Su carismática presencia mediática también le contribuyó a ganar reconocimiento. Apareció frecuentemente en televisión para defender la teología de la Iglesia y dirigió un programa de radio en SiriusXM .

Su renuncia cumple con el derecho canónico que exige a los obispos ofrecer la jubilación a los 75 años, aunque los papas pueden optar por retrasar su aceptación. Sin embargo, fuentes afirman que el papa León XIV, elegido a finales de 2024, aprobó rápidamente la jubilación de Dolan porque la vio como una oportunidad para nombrar a un líder que compartiera su visión de cambio pastoral. La salida de Dolan culmina en un momento muy publicitado: supervisó un acuerdo de 200 millones de dólares por abusos en 2019 y elevó la reputación de la Catedral de San Patricio a nivel mundial.

Además, durante el mandato del cardenal, Dolan se centró en la evangelización mediante programas juveniles y la ayuda a inmigrantes, y a pesar de las disminuciones a nivel nacional, la membresía se estabilizó en aproximadamente 2,5 millones de católicos. Según fuentes vaticanas, Dolan goza de buena salud, pero está listo para dimitir tras influir en dos cónclaves.

Sucesor potencial de Illinois

Elogiado por su destreza académica y su evangelización por internet a través de los ministerios de Palabra en Llamas, el obispo Robert Barron de Winona-Rochester, Minnesota, originario de Illinois, se perfila como uno de los candidatos predilectos para dirigir Nueva York. Además, como fundador de un imperio mediático católico y obispo auxiliar de Los Ángeles durante 65 años, Barron posee las credenciales para unir la enseñanza tradicional con los medios modernos.

En el contexto del cisma eclesiástico estadounidense, la elección del Papa León XIV sugiere una predilección por líderes vocales y tradicionales. A través de podcasts y libros como Catholicism, Barron ha ganado millones de seguidores al oponerse al secularismo y abrazar la sociedad. A pesar de su estilo rústico, los funcionarios del Vaticano creen que el nombramiento de Dolan inspiraría a los católicos más jóvenes de Nueva York.

Implicaciones más amplias para la Iglesia de Estados Unidos

El jefe de la archidiócesis de Nueva York es una voz importante del catolicismo estadounidense, ya que supervisa 200 escuelas, 413 parroquias y varias obras de caridad. El sustituto de Dolan asumirá prioridades como frenar el abuso y dialogar con legisladores progresistas sobre temas de vida. Dado su énfasis en la unidad, el papa León XIV podría estar a favor de un unificador ante las divisiones nacionales.

La salida de Dolan, según fuentes, forma parte de una renovación más amplia en Estados Unidos, que podría implicar ajustes en Boston y Los Ángeles. Los católicos laicos esperan que el nuevo liderazgo revitalice la labor de alcance comunitario.

Dolan planea una jubilación tranquila que podría incluir la escritura y la predicación, a la vez que expresa su gratitud por la fe perdurable de Nueva York. Este cambio simboliza un cambio generacional en el catolicismo estadounidense.