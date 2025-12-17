Nuno Gomes Loureiro, destacado científico portugués especializado en fusión y profesor del MIT, asesinado a tiros en su domicilio en Brookline, Massachusetts, ha dado lugar a una investigación exhaustiva por homicidio. El director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, de 47 años, recibió múltiples disparos la noche del 16 de diciembre y falleció a causa de sus heridas a la mañana siguiente.

Las autoridades no tienen sospechosos bajo custodia, y el caso continúa abierto en medio de una oleada de homenajes de colegas e instituciones. A partir del 17 de diciembre de 2025, el incidente ha dejado al mundo académico lidiando con la repentina pérdida de un innovador clave en la física del plasma y la investigación de la fusión.

Vida temprana y trayectoria académica

Nacido en Portugal en 1977, Nuno Filipe Gomes Loureiro se dedicó a la física con dedicación desde su juventud. Obtuvo su maestría en el Instituto Superior Técnico de Lisboa en 2000, seguida de un doctorado en física de plasmas en el Imperial College de Londres en 2005. Su trabajo postdoctoral en el Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton perfeccionó sus conocimientos sobre dinámica teórica de plasmas.

Posteriormente, Loureiro ocupó cargos en el Centro Culham para la Energía de Fusión (Reino Unido) y como profesor adjunto en la Universidad de Maryland. En 2016, se incorporó al MIT como profesor asociado del Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear, donde progresó rápidamente. En 2024, fue nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión y Catedrático de Física Herman Feshbach.

Su enfoque interdisciplinario combinaba la ingeniería nuclear y la física, centrándose en los plasmas magnetizados, vitales para los avances en la fusión. Sus colegas solían destacar su carácter compasivo y era un hombre de familia con hijos pequeños.

Contribuciones a la investigación sobre la fusión

La investigación de Loureiro sobre fusión le valió premios y reconocimiento mundial por su experiencia en la dinámica del plasma magnetizado . Investigó los complejos desafíos de las cámaras de vacío de fusión y los fenómenos en los confines del universo, con el objetivo de aprovechar la energía de fusión limpia para abordar el cambio climático. Su trabajo sobre la turbulencia del plasma y la reconexión magnética aportó nuevas perspectivas que podrían hacer más prácticos los reactores de fusión.

Como director del PSFC desde 2024, orientó las estrategias del MIT para aplicaciones de fusión en el mundo real, fomentando la colaboración transfronteriza. Dennis Whyte, el anterior director, lo describió como " un científico brillante y una persona brillante , admirado por su compasión". Deepto Chakrabarty, jefe del departamento de física del MIT, elogió su defensa de la física del plasma y nuevas y emocionantes líneas de investigación. Los marcos teóricos de Loureiro son prometedores para acelerar la transición hacia la energía sostenible.

En X , la cuenta verificada MonitorX publicó una publicación sobre su origen judío-portugués, lo que encendió debates en línea sobre posibles motivos.

🇺🇸⚡- Jewish-Portuguese nuclear science professor at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Nuno F. Gomes Loureiro, has been shot dead at his home in Brookline. pic.twitter.com/WtGUuo5AAy — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) December 16, 2025

El profesor del MIT asesinado a tiros: detalles del incidente

El tiroteo se produjo alrededor de las 8:30 p. m., hora local, del lunes en la residencia de Loureiro, cerca del campus del MIT. Un vecino escuchó tres fuertes golpes y, al principio, creyó que alguien intentaba forzar una puerta. Fue trasladado a un hospital de Boston, pero falleció el martes por múltiples heridas de bala. La Fiscalía del Condado de Norfolk supervisa la investigación del homicidio, con la asistencia de la policía estatal.

No se ha revelado el motivo del incidente, y las autoridades solicitan información a la comunidad. El MIT ha expresado sus más sinceras condolencias y ofrece apoyo a su familia, estudiantes y colegas mediante esfuerzos dedicados.

A medida que avanza la investigación sobre el profesor del MIT asesinado a tiros, los homenajes destacan las contribuciones perdurables de Loureiro a la investigación de la fusión y la física del plasma. Su familia ha solicitado privacidad durante este período de duelo, mientras la comunidad científica en general reflexiona sobre el profundo vacío que dejó su fallecimiento. Las autoridades esperan compartir más información a medida que se desarrolle el caso de Brookline.