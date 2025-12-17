El rapero del Bronx Kay Flock, cuyo verdadero nombre es Kevin Pérez, fue sentenciado el martes a 30 años de prisión federal después de que un jurado lo declarara culpable de conspiración con fines de extorsión, intento de asesinato y otros delitos violentos relacionados con la actividad de pandillas.

La sentencia fue dictada en el tribunal federal de Manhattan, cerrando un caso que siguió al rápido ascenso de Pérez en la música y una caída aún más rápida en el sistema de justicia penal.

La fiscalía afirmó que Pérez ayudó a liderar una pandilla del Bronx conocida como Sev Side, también conocida como DOA. Según el veredicto, el grupo perpetraba tiroteos para proteger su territorio y atemorizar a sus rivales.

Pérez fue declarado responsable de planificar y apoyar varios tiroteos en 2020 y 2021, aunque no se demostró que fuera el autor del tiroteo. El jurado también lo declaró culpable de agresión con arma mortal y de un delito de disparo de arma de fuego.

Pérez había enfrentado previamente un cargo de asesinato en primer grado por el asesinato de Hwascar Hernández en diciembre de 2021 en el Alto Manhattan. Fue absuelto de ese cargo en marzo, pero las demás condenas aún conllevaban penas severas.

Según RollingStone , el juez federal de distrito Lewis J. Liman declaró que las acciones de Pérez causaron graves daños. El rapero, afirmó, "se burló, celebró y creó una cultura de violencia", y añadió que el daño causado a la comunidad "fue inmenso". El juez Liman enfatizó que el liderazgo en una pandilla puede ser tan peligroso como apretar el gatillo.

Drill rapper Kay Flock has been sentenced to 30 years in prison. pic.twitter.com/qcPM3viJls — FearBuck (@FearedBuck) December 16, 2025

Tribunal de EE. UU. condena a Kay Flock a décadas de cárcel

Los fiscales federales argumentaron que Pérez utilizó su creciente fama para promover la violencia. El fiscal federal Jay Clayton afirmó que Pérez "se valió de la violencia y la fama para sembrar el miedo y la intimidación en todo el Bronx" y afirmó que su música y publicaciones en línea alardeaban de tiroteos e incitaban a sus rivales a tomar represalias.

Kay Flock se hizo ampliamente conocida después de lanzar "Shake It" en abril de 2022, una canción con Cardi B.

La canción salió a la luz pocos meses después de que lo acusaran del asesinato de Hernández, y lo contribuyó a convertirse en una estrella emergente de la escena del drill rap neoyorquino. La fiscalía afirmó que el dinero procedente de fraudes vinculados a la pandilla ayudó a impulsar su carrera musical.

Durante la audiencia, Pérez habló brevemente y aceptó su responsabilidad. "Lo que era a los 18 años no es lo que soy hoy", declaró ante el tribunal, afirmando que comprendía el impacto que sus acciones tuvieron en su familia, informó Complex .

La sala del tribunal estaba repleta de simpatizantes y agentes del orden. Pérez entró con un traje gris, saludando discretamente a sus amigos y familiares. Su abogado abogó por una sentencia más leve, pero el juez finalmente rechazó la solicitud.

Al final, el juez Liman dijo que el caso era una advertencia sobre la influencia y las decisiones. "En otro entorno, podrías haber sido un músico exitoso", le dijo a Pérez. "Es una tragedia que no lo seas".