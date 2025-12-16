El 15 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el compromiso de su hijo Donald Trump Jr. con la socialité de Palm Beach, Bettina Anderson, hija de la filántropa Inger Anderson y del difunto pionero bancario Harry Loy Anderson Jr.

Nacido en diciembre de 1986 en una familia de empresarios y activistas cívicos, Anderson cuenta con una larga trayectoria de logros financieros y caritativos. La pareja, vista por primera vez junta en agosto de 2024, llevaba un año saliendo públicamente antes de comprometerse.

Antes de aparecer en el centro de atención con Trump Jr., Bettina Anderson construyó su propio perfil como modelo, influenciadora y fundadora de organizaciones benéficas , estableciendo una identidad distintiva propia.

Anuncio de la Casa Blanca

Durante el anuncio del 15 de diciembre, Trump Jr. dijo: "Normalmente no me quedo sin palabras... Quiero agradecerle a Bettina por esa palabra: 'Sí'". Anderson respondió: "Este ha sido un fin de semana inolvidable. Me casaré con el amor de mi vida".

Las festividades navideñas de la Casa Blanca le dieron al anuncio un aire de cuento de hadas. La noticia, compartida en redes sociales por la periodista Laura Loomer, provocó una avalancha de buenos deseos, con comentarios como "Felicidades con clase" y "Una vida de amor".

El legado bancario de mi padre

En 1970, el padre de Bettina, Harry Loy Anderson Jr. , se convirtió en el presidente de banco más joven de la historia de Estados Unidos a los 26 años. Demostró una excepcional habilidad financiera al frente del Worth Avenue National Bank de Palm Beach tras servir en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. Tras su servicio militar, apoyó causas filantrópicas, como la Cruz Roja Americana y la Sociedad Histórica del Condado de Palm Beach.

Anderson Sr. continuó sus estudios en la Universidad Washington & Lee, la Universidad Atlántica de Florida y la Escuela de Negocios de Harvard. Su trayectoria, combinada con ambición y voluntariado, dejó una huella imborrable en la sociedad de Palm Beach. Visionario, falleció en 2013 a los 70 años a causa de la enfermedad de Alzheimer.

Habiendo crecido entre los logros de su padre, Bettina reflexiona a menudo sobre su legado. Su historia de ascenso temprano en la banca ejemplifica la combinación de antigua riqueza y nueva iniciativa de Palm Beach. La finca familiar, Oasis Cottage, anteriormente propiedad de Lilly Pulitzer, se vendió por 11,88 millones de dólares en 2016, lo que subraya su renombre.

El imperio filantrópico de la madre

Inger Anderson , la madre de Bettina, ha dirigido Palm Beach Groves desde 1978. Bajo su cuidado, el negocio de naranjos y el huerto que ella y su difunto esposo adquirieron han prosperado. Es una persona humanitaria y, como dijo Bettina en una entrevista, "siempre una inspiración".

Inger equilibra las tradiciones familiares con la perspicacia corporativa y el compromiso público, ejemplificando una perseverancia similar al éxito de su difunto esposo en la banca.

Los hermanos de Bettina —Harry Loy III y Kent, y las hermanas Mea Stone, Bebe McCranels y Kristina McPherson— se encuentran entre los seis hijos criados por los Anderson. Con Inger al frente de la familia hasta 2013, la armonía familiar ha perdurado, consolidando la imagen de Bettina como una figura de la alta sociedad.

Cronología de la relación de pareja

En agosto de 2024, Trump Jr. y Anderson tuvieron una cita para un brunch, lo que desencadenó su romance. Fueron vistos juntos de nuevo en diciembre de 2024. Demostraron su dedicación asistiendo juntos a la investidura en enero de 2025. Según fuentes, están "superadorables y felices".

La respuesta del público ha sido positiva y las redes sociales han elogiado su felicidad. Durante la administración Trump, la relación de seis meses se convirtió en un compromiso.

Bajo el foco

Su ascenso de socialité local a la fama nacional se acelerará con su compromiso formal con Trump Jr., que captará la atención nacional. Anderson debe decidir entre honrar sus raíces en Palm Beach o asumir un papel público dentro de una de las familias más polarizadas de Estados Unidos.

Su crianza y vida social demuestran un pasado rico y lleno de oportunidades, que se alinea con el estilo de vida prominente de Trump Jr. Independientemente de lo que le depare el futuro, la trayectoria de Bettina Anderson sin duda se ha inspirado en su legado familiar.