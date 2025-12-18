Charles James Spencer-Churchill, duodécimo duque de Marlborough y pariente lejano de la princesa Diana y Winston Churchill, ha sido acusado de tres cargos de estrangulamiento intencional en el Reino Unido.

Según la policía y varios informes, los presuntos incidentes ocurrieron durante un período de 18 meses entre noviembre de 2022 y mayo de 2024 en Woodstock, Oxfordshire.

El aristócrata de 70 años, anteriormente conocido como Jamie Blandford, fue arrestado el 13 de mayo de 2024, luego de acusaciones hechas por una sola víctima.

Las autoridades dicen que los ataques no fueron fatales y no se ha revelado el nombre de la presunta víctima.

Tampoco se ha hecho público el motivo del presunto estrangulamiento. Spencer-Churchill comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Oxford el jueves 18 de diciembre.

Spencer-Churchill reside en el Palacio de Blenheim, la propiedad familiar de 300 años de antigüedad y lugar de nacimiento del ex primer ministro Winston Churchill, informó NBC News .

Si bien el palacio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y popular entre los turistas, es propiedad de la Blenheim Palace Heritage Foundation y está administrado por ella, que aclaró que los cargos involucran la vida personal del duque.

Un portavoz dijo que la fundación no podía hacer comentarios sobre el caso y afirmó: "La fundación no es propiedad ni está administrada por el duque de Marlborough, sino por entidades independientes dirigidas por juntas directivas".

Spencer-Churchill acusado de estrangulamiento no mortal

El duque heredó el título en 2014 tras la muerte de su padre, el undécimo duque de Marlborough.

Anteriormente se casó dos veces y se hizo llamar marqués de Blandford antes de asumir el ducado.

Spencer-Churchill tiene una larga historia familiar de eventos y controversias de alto perfil.

Según se informa, su padre intentó desheredarlo debido a disputas sobre la herencia de Blenheim, y el duque ha reconocido públicamente sus problemas de adicción a las drogas.

El Palacio de Blenheim también ha sido escenario de acontecimientos notables, incluidas las visitas del rey Carlos III, la difunta duquesa de Cornualles e incluso el expresidente estadounidense Donald Trump.

La propiedad también fue noticia en 2019 cuando los ladrones robaron un inodoro de oro de 18 quilates valuado en 6 millones de dólares.

Según la revista US Magazine , además de los cargos de estrangulamiento, Spencer-Churchill enfrenta procedimientos legales en enero de 2026 por supuestamente conducir a 80 mph en una zona de 50 mph y no proporcionar la identidad de un conductor que cometió una infracción, según Oxford Mail.

Spencer-Churchill es el hijo mayor sobreviviente del undécimo duque y Susan Mary Hornby y está relacionado a través de la línea familiar Spencer con la difunta princesa Diana.

Un portavoz de la policía de Thames Valley confirmó los cargos el miércoles y describió los presuntos ataques como no fatales.