Fuentes cercanas a Nick Reiner revelaron un historial de comportamiento problemático y luchas de larga data con la violencia y la adicción, detalles que surgen después de que el hombre de 32 años fuera arrestado bajo sospecha de asesinar a sus padres, el famoso cineasta Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

La pareja fue encontrada con heridas mortales en su casa de Brentwood, Los Ángeles , el 14 de diciembre de 2025, después de que su hija, Romy, alertara a las autoridades. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha iniciado una investigación por homicidio, revelando el pasado de Nick Reiner, que incluye repetidos periodos en rehabilitación y en situación de calle.

Luchas a largo plazo con la adicción y el comportamiento

Las personas cercanas a Nick narran una historia de intensas batallas contra la adicción desde su adolescencia, marcada por repetidas estancias en centros de rehabilitación y periodos de indigencia que duraron años. En una entrevista de 2016 para promocionar Being Charlie , una película que coescribió sobre su vida, el propio Nick confirmó que ingresó en rehabilitación por primera vez alrededor de los 15 años.

Su relato personal de aquellos años es crudo: "Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey . Estuve sin hogar en Texas... No fue nada divertido", declaró a People en 2016, ofreciendo una visión poco común de la gravedad de sus dificultades.

Amigos cuentan a la prensa que estas experiencias tempranas no fueron meras indiscreciones juveniles, sino la base de un patrón de comportamiento inestable, violencia impulsiva y volatilidad emocional. Un conocido de larga data dijo que no les sorprendió saber que era sospechoso de las muertes, señalando que sus arrebatos violentos anteriores habían inquietado a quienes lo rodeaban.

Los registros oficiales de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles indican que Nick fue detenido el domingo por la noche tras el descubrimiento de los cuerpos por parte de la policía. Se le fijó una fianza de 3,2 millones de libras (4 millones de dólares) y fue imputado por un delito grave, identificado en los registros como asesinato. La fiscalía aún no ha presentado cargos formalmente.

Dinámica familiar e indicadores de comportamiento

Las entrevistas y los comentarios públicos a lo largo de los años sugieren una dinámica conflictiva entre padre e hijo. En una entrevista conjunta grabada para la serie BUILD en 2016, Nick comentó sobre su relación con Rob: "No conectamos mucho", insinuando una distancia emocional.

La creación de Being Charlie pretendía servir como puente catártico entre padre e hijo. Rob Reiner describió el proyecto como una experiencia que los obligó a afrontar años de dolor e incomprensión, un proceso que, según sus comentarios en aquel momento, "los hizo sentir más unidos".

A pesar de esta narrativa pública de sanación, los amigos ahora afirman que había fisuras más profundas. Una fuente cercana a la familia declaró a Page Six que Nick sentía un profundo resentimiento hacia su padre y se odiaba a sí mismo por no haber replicado el éxito profesional de Rob o de su abuelo Carl Reiner, una leyenda del entretenimiento.

Lagunas en el registro público

A pesar de las reiteradas menciones de su "presuntuosidad de violento" por parte de conocidos, los expedientes judiciales públicos y los antecedentes de arrestos no muestran un registro de condenas previas por violencia en el condado de Los Ángeles para Nick Reiner. Su único registro público formal destacable sigue siendo su arresto en relación con la muerte de sus padres.

Esta ausencia de violencia criminal documentada sugiere que mucho de lo que describen los amigos era informal o nunca llegó a ser procesado.

A medida que avanza el caso, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) continúa desarrollando su investigación basándose en las pruebas recopiladas en el lugar de los hechos y las declaraciones de testigos. Los investigadores principales no han detallado públicamente el motivo.

Los representantes de la familia no han respondido a las solicitudes de comentarios más allá de la declaración inicial diciendo que están "desconsolados por esta pérdida repentina" y pidiendo privacidad durante un "momento increíblemente difícil".

Mientras los investigadores continúan examinando la evidencia, el retrato emergente de Nick Reiner sugiere que las señales de advertencia eran visibles para aquellos más cercanos a él mucho antes de que la tragedia se desarrollara a puertas cerradas.