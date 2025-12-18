Un vocalista de la banda de rock peruana Mi Major Amigo Scott fue hospitalizado luego de recibir una descarga eléctrica de un micrófono mientras presentaba a su banda en un bar de Lima, informó el grupo el miércoles.

Carlos "Mono" Suárez, de 34 años, se disponía a hablar ante una sala abarrotada el martes por la noche cuando agarró un micrófono con cable y recibió una sacudida, según un video del incidente publicado en redes sociales . La grabación muestra a Suárez gritando, poniéndose rígido y desplomándose hacia atrás mientras aún sostenía el micrófono. Estaba consciente tras la descarga, según informó la banda.

#Lima | Pudo ser una tragedia. Carlos Suárez, vocalista y guitarrista del grupo Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica durante un concierto en el local Yacana Quilca del Centro de Lima.



📌Todos los detalles: https://t.co/yhpGRhBkVa pic.twitter.com/rof52tEmFf — Perú21 (@peru21noticias) December 15, 2025

Un técnico de sonido y un miembro de otra banda desconectaron rápidamente el cable del micrófono de la fuente de alimentación, evitando daños mayores, según muestran las imágenes. Los asistentes al concierto cerca del escenario gritaron pidiendo ayuda durante el episodio.

Según DailyMail , Suárez fue trasladado a un hospital local donde le trataron quemaduras de primer grado en el cuello, según declaró en un video de Instagram publicado más tarde esa noche. Aseguró que permaneció consciente durante el incidente y que no tuvo otras complicaciones.

"Lo que pasó pudo haber tenido consecuencias fatales", dijo Suárez. "Tengo un par de quemaduras en el cuello, pero afortunadamente no he tenido otras complicaciones. Estuve consciente todo el tiempo y, aunque estaba en shock, pude ponerme de pie después".

En el video, Suárez sugirió que el equipo podría no tener cable de tierra y que amplificadores de alto voltaje y adaptadores inadecuados podrían haber contribuido a la descarga. Posteriormente, publicó un segundo video aclarando que parte de la información previa sobre la causa podría haber sido incorrecta y se disculpó por cualquier confusión.

"Pasé por una situación muy traumática y estuve a punto de perder la vida", dijo Suárez. "Quiero asegurarme de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. No me gustaría que un colega que, como yo, se dedica a la escena musical independiente tuviera que pasar por lo que yo pasé".

Los representantes del bar y los organizadores del evento no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el miércoles.

Las descargas eléctricas causadas por equipos de escenario son poco frecuentes, pero pueden ser graves. Los músicos y los locales suelen contar con equipos con conexión a tierra, un cableado adecuado y revisiones de seguridad rutinarias para prevenir este tipo de incidentes. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda que los locales mantengan las normas de seguridad eléctrica y se aseguren de que todos los equipos eléctricos estén correctamente conectados a tierra y se inspeccionen periódicamente.

Suárez dijo que se tomará un descanso de las presentaciones en vivo por el momento. Su banda, cuyo nombre se traduce como "Mi Mejor Amigo Scott", ha tocado en el circuito musical independiente de Lima durante varios años.

El incidente generó comparaciones en las redes sociales con electrocuciones de músicos en el escenario en el pasado, incluido un accidente de 1965 que involucró al guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, y una descarga fatal en 2024 en Brasil que mató a un cantante después de que un fan empapado lo tocara en el escenario.