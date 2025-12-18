Lo que debía ser un último y alegre homenaje a uno de los cineastas más queridos de Hollywood se ha visto silenciosamente suspendido.

El estreno de la última película de Rob Reiner se ha suspendido tras la trágica muerte del legendario director y su esposa, Michele, según informes.

La impactante pérdida ha repercutido en toda la industria cinematográfica, ensombreciendo un proyecto que pretendía celebrar el legado perdurable de Reiner y dejando a los fans lidiando con el dolor, la incredulidad y preguntas sin respuesta.

La película, Spinal Tap at Stonehenge: The Final Finale, tenía previsto su estreno en cines e IMAX en 2026.

El distribuidor estadounidense Bleecker Street adquirió los derechos de lanzamiento, con planes de continuar con la franquicia This Is Spinal Tap después de la remasterización del 41° aniversario a principios de este año.

Fuentes dijeron a Variety que el proyecto ahora está en suspenso mientras continúan las discusiones con los más cercanos a Reiner y su familia sobre el "mejor camino a seguir".

De qué trataba el proyecto final de Reiner

La película final supuso el esperado regreso de la banda ficticia de heavy metal Spinal Tap. Los miembros originales, Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer, retomaron sus papeles, dotando al falso documental de humor y música de un entorno histórico.

La banda realizó su primer concierto filmado en Stonehenge, el sitio prehistórico en Salisbury Plain en Wiltshire, Inglaterra.

Las apariciones de famosos le dieron un toque de glamour al evento. Shania Twain, Eric Clapton y Josh Groban participaron en la película, lo que dio a los fans aún más motivos para esperar con ansias su estreno.

La película se concibió como una continuación del éxito de Spinal Tap II: El Fin Continúa, que se estrenó en cines en septiembre. Otros proyectos que Reiner tenía en mente antes de su muerte incluían Airtight, El Fuego Caliente, una nueva versión de la serie de televisión de Fawlty Towers, Travel Writing y Whiskey River.

'Asesinados por su hijo'

Según la Fiscalía, Rob y Michele Reiner fueron asesinados la madrugada del domingo. La policía llegó a su domicilio en Brentwood tras recibir informes y encontró a la pareja muerta esa misma tarde.

Nick Reiner, su único hijo, no se resistió cuando fue arrestado horas después en la zona de Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, aproximadamente a 22,5 kilómetros de la casa familiar.

Nick Reiner acusado de asesinato en primer grado

Nick Reiner ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Compareció ante el tribunal de Los Ángeles el miércoles, pero no se declaró culpable.

Con grilletes y una bata azul acolchada para la prevención del suicidio, solo accedió a la fecha de comparecencia , que se pospuso hasta el 7 de enero de 2026 a petición de su abogado. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Mientras tanto, los hermanos de Reiner, Jake Reiner y Romy Reiner, publicaron un comunicado a través de un portavoz de la familia.

Dijeron: "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos".

Agregaron: "Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos. Ahora pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron".

Un adiós inacabado

Mientras continúan los procedimientos legales, el destino de la última película de Reiner sigue sin resolverse. Si Spinal Tap at Stonehenge se estrena, se retrasa o se reestructura, se decidirá más adelante.

Por ahora, sigue siendo un símbolo conmovedor de una carrera extraordinaria interrumpida por la tragedia y una despedida que llegó demasiado pronto.