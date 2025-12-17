La estrella mundial del pop Dua Lipa compartió que se enfermó durante una reciente visita a México, poco después de finalizar las últimas fechas de su gira mundial Radical Optimism en el país. Si bien la cantante expresó una vez más su cariño por México , admitió que su cuerpo no se recuperaba tras semanas de gira y disfrutando de la gastronomía local.

La artista británico-albanesa prolongó su estancia en la Ciudad de México tras la exitosa conclusión de su gira, aprovechando el tiempo libre para volver a visitar algunos de sus restaurantes favoritos. Sin embargo, lo que se suponía que serían unas cortas vacaciones se convirtió en un período de recuperación inesperado.

En una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa reveló que pasó varios días en la Ciudad de México para lo que describió como sus últimos compromisos laborales del año. Añadió que la oportunidad de volver a disfrutar de la comida mexicana fue lo mejor del viaje, pero también insinuó que la experiencia tuvo un precio.

Escribió que, tras cuatro días en la capital mexicana, su sistema inmunitario finalmente le dijo basta, obligándola a pasar su último día en cama. Según la cantante, pasó el tiempo viendo Expiación y llorando, lo que sugiere una combinación de agotamiento físico y enfermedad.

Aunque Dua Lipa no especificó un diagnóstico médico, sus comentarios fueron ampliamente interpretados por los fanáticos como un caso de la llamada Venganza de Moctezuma, un término coloquial a menudo utilizado para describir los problemas estomacales que experimentan los viajeros en México.

El problema de salud llegó al final de una intensa gira por Latinoamérica. Como parte de la gira Radical Optimism, Dua Lipa ofreció conciertos con entradas agotadas en México, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, atrayendo multitudes masivas y excelentes críticas. Su etapa latinoamericana fue una de las más exitosas de la gira, con una alta demanda de entradas y múltiples fechas añadidas en ciudades clave.

A lo largo de la gira, la cantante elogió con frecuencia al público latinoamericano, destacando su energía y conexión emocional durante las presentaciones en vivo. México, en particular, se ha convertido en una parada recurrente en su carrera, donde Dua Lipa suele hablar públicamente sobre su amor por la cultura, la gastronomía y la vida nocturna del país.

A pesar de la enfermedad, el mensaje de la cantante tranquilizó a sus fans diciéndoles que estaba descansando y tomándose un tiempo para recuperarse. No hubo reportes de compromisos cancelados más allá de la conclusión prevista de la gira, ni indicios de que su condición fuera grave.

Dua Lipa no ha anunciado su próxima aparición pública, pero su equipo confirmó previamente que 2026 incluirá nueva música y fechas selectas en festivales tras el cierre de la era Radical Optimism. Por ahora, la artista parece centrada en su recuperación tras un año exigente de gira, que terminó con una celebración y una pausa inesperada en la Ciudad de México.