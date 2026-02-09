Seamos realistas: la idea de una "maldición Kardashian" ha rondado a la familia como un letrero de neón durante años. Y ahora Kendall Jenner confirmó que está plenamente consciente de lo que se dice sobre ella y sus famosas hermanas.

En el anuncio del Super Bowl para Fanatics Sportsbook, se burla del rumor de que sus exesposos de la NBA siempre pasan por momentos difíciles después de salir con ella. Alerta de spoiler: no se lo cree.

El anuncio muestra a una muy feliz Kendall, sentada tomando té en una linda taza con estampado de rosas, lanzando indirectas juguetonas sobre su historial amoroso. Las camisetas de sus exparejas hacen un cameo, pero sus cabezas están recortadas de forma graciosa.

Las KarJenners se suman a las bromas sobre la 'Maldición Kardashian'

Según Page Six , el reconocimiento de Kendall sobre la maldición mejora cuando sus hermanas, Kim y Kylie, se unen a la iniciativa. Kim publicó una captura de pantalla de su apuesta para el Super Bowl, con la que aspiraba a la increíble suma de 281.000 libras (347.222 dólares), bromeando que eso demuestra que la maldición es un disparate. Kylie se unió a la iniciativa, haciendo referencia a la apuesta de Kim. Las hermanas básicamente dicen que conocen la maldición y que la están aprovechando.

Kendall incluso bromea en el anuncio: "¿La maldición Kardashian? Ni siquiera es mi apellido". Para la modelo de 30 años, esto significa que sus parejas son personas independientes, y ninguna superstición mediática definirá su vida amorosa.

La super modelo ha tenido varios romances de alto perfil que hicieron creer a sus fans que la maldición es real. Estrellas de la NBA como Devin Booker, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Blake Griffin supuestamente tuvieron mala suerte mientras salían con ella, pero Kendall parece tomarlo con humor en lugar de drama. También ha tenido citas fuera de las canchas, incluyendo a Bad Bunny, quien actuará en el Super Bowl este año.

Claro, también salió con Bad Bunny y nadie ha tenido un mejor carrera después de ella.

Por qué la gente cree que la 'maldición Kardashian' es real

En la cultura pop, la "maldición Kardashian" es la idea de que salir con una Kardashian o una Jenner podría llevar al estancamiento profesional, a dramas personales o a la mala suerte. Algunos ejemplos mantienen vivo el mito: Kanye West enfrentó reveses personales y profesionales muy publicitados durante y después de su matrimonio con Kim, Ben Simmons atravesó una etapa mediática difícil mientras salía con Kendall, y Tyga tuvo una etapa tranquila en su carrera después de salir con Kylie. Aun así, la mayoría de estas historias son coincidencias o han sido exageradas por la prensa sensacionalista, lo que hace que el rumor sea tan entretenido.

Lo refrescante del enfoque de Kendall y la participación de sus hermanas es que no se ponen a la defensiva. Se aferran a la idea, hacen bromas e incluso la convierten en una forma divertida de apostar en el Super Bowl. Es una mezcla de humor, camaradería familiar y un toque de relaciones públicas ingeniosa.

En definitiva, el anuncio no se trata solo de apuestas deportivas ni de exparejas de la NBA; es un recordatorio de que la percepción pública no te define. Kendall demuestra que un apellido, un historial amoroso o la narrativa mediática no pueden determinar cómo busca relaciones románticas. Las apuestas atrevidas de las hermanas, el comentario ingenioso de Kendall y el tono humorístico de la campaña lo dejan claro: la "maldición Kardashian" es principalmente una historia divertida para las fans de sus novios, no una cadena perpetua.

Así que la próxima vez que alguien mencione la maldición, Kendall y sus hermanas ya habrán tomado un sorbo de té, hecho sus apuestas y restado importancia con una carcajada. Para los fans que crecieron viendo a las Kardashian y han visto cómo gestionan la prensa negativa, reírse y hacer apuestas es probablemente la forma más sana de lidiar con una superstición que, para empezar, nunca fue real.