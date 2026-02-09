Tom Brady y Alix Earle han estado generando rumores de relación durante los últimos meses, y un reciente video viral de ambos bailando podría haber reavivado las especulaciones. Dado que ambos permanecen solteros, muchos se preguntan si están saliendo.

Tras su divorcio de Gisele Bündchen, Brady ha mantenido un perfil bajo, centrado únicamente en su trabajo y sus hijos. De hecho, este mismo año, declaró que no tiene mucho tiempo para su vida personal. Earle, por otro lado, mantuvo una relación con Braxton Berrios durante unos dos años antes de que se revelara que habían roto antes de Año Nuevo. El momento para que Brady y Earle pudieran estar saliendo no podría haber llegado en mejor momento.

Los rumores de citas se reavivaron

Este fin de semana, un video de Brady acurrucándose con Earle en una fiesta previa al Super Bowl se volvió viral. El clip muestra a Brady con una sonrisa de oreja a oreja. No hubo indicios de contacto físico directo entre ambos, pero Brady y Earle definitivamente bailaron muy cerca.

Quienes vieron el video viral están convencidos de que Brady y Earle sí están saliendo. Sin embargo, el hecho de que la pareja no haya dicho nada es revelador. A pesar de su cercanía, es posible que Brady y Earle simplemente estén pasando el rato y conociéndose.

No es su primer vídeo viral

Esta no es la primera vez que Brady y Earle aparecen en un video viral que desató rumores de noviazgo. El mes pasado, 'Entertainment Tonight' publicó un clip de ambos en un evento. El video muestra a Earle acariciando dulcemente la espalda de Brady mientras se inclina para susurrarle algo al oído.

Al comparar los dos clips, el de enero muestra una relación más dulce entre Brady y Earle. Aun así, una fuente declaró a 'ET' que todo lo que ocurrió entre ellos fue inocente.

"Alix se lo pasó genial en St. Barth's y ella y Tom se lo pasaron genial juntos, pero fue algo inocente. Si volvieran a verse, tendrían una conexión natural, pero no es nada serio", dijo la fuente.

Nada serio entre la pareja

Tras la fiesta de Nochevieja de Brady y Earle en St. Barth's, otra fuente declaró a Us Weekly que las dos celebridades se lo están pasando genial conociéndose. Sin embargo, la relación no es seria, ya que Earle aún no está interesado en salir con nadie. Después de todo, la influencer acaba de terminar una relación de dos años.

"Ahora mismo se está divirtiendo y despreocupada. Ha estado de muy buen humor durante las vacaciones y parece feliz y lista para volver a divertirse", dijo la fuente.

Tom Brady hizo referencia al divorcio de Gisele Bündchen

En cuanto a Brady, el atleta parece estar bien años después de formalizar su divorcio de Bündchen. A principios de este año, la ex estrella de la NFL reveló lo difícil que fue su última temporada, ya que coincidió con el final de su matrimonio de años con la supermodelo.

Aunque no mencionó directamente el nombre de su ex esposa, Brady admitió que tuvo dificultades para jugar en la NFL durante ese tiempo debido a un " problema familiar personal ".