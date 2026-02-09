Las autoridades del condado de Los Ángeles emitieron el certificado de defunción de la actriz canadiense Catherine O'Hara. El documento, que es público según la ley, revela qué tipo de cáncer padecía y cuál fue la causa de su muerte el 30 de enero de este 2026.

Según el certificado, los restos de la artista fueron cremados y entregados a su marido Robert "Bo" Welch, días después de su fallecimiento. La causa de muerte fue identificada como un embolismo pulmonar, causado por un coágulo en los pulmones.

Además, se confirmó que O'Hara padecía cáncer de recto, lo cual fue la enfermedad principal que le costó la vida a los 71 años.

El comunicado que emitieron sus representantes, difundido por TMZ, dio a entender que la actriz de éxitos como Schitt's Creek y Beetlejuice había recibido el diagnóstico de cáncer pocos meses antes de su muerte.

El reporte final coincide con los datos de los paramédicos sobre las últimas horas de la artista, que indica que la ambulancia llegó a su casa a las 4:48 a. m., hora de Los Ángeles, donde O'Hara y su familia habían residido durante décadas. El informe indicaba que la actriz sufría una grave dificultad para respirar. Los registros del operador muestran que se trataba de una situación de alto estrés. Los servicios de emergencia tuvieron que trabajar a contrarreloj para estabilizarla en cuanto entraron en la vivienda.

Al llegar la artista fue trasladada de urgencia al hospital en estado "grave". Esta clasificación sugiere que sus constantes vitales ya estaban en peligro. Los paramédicos hicieron todo lo posible en esos momentos críticos, pero no fue suficiente. Falleció poco después de llegar al hospital.

La última aparición pública de la artista fue en la entrega de los Premios Emmy el 14 de septiembre de 2025. Estaba allí para celebrar su trabajo, nominado por The Studio y The Last of Us.

La gente en la alfombra roja notó que se veía algo frágil, lo que despertó cierta preocupación. Sin embargo, O'Hara seguía sonriendo con un llamativo vestido negro junto a su esposo, Bo Welch. Irradiaba fuerza a pesar de su aspecto físicamente delicado.

Catherine O'Hara fue despedida por los suyos su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien estuvo casada desde 1992, y sus dos hijos, Matthew y Luke Welch, quienes también han trabajado en la industria del entretenimiento como diseñadores de producción.