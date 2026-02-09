Apenas horas después de su histórica actuación en español durante el descanso del Super Bowl LX, la superestrella mundial Bad Bunny causó conmoción en redes sociales al borrar por completo su cuenta de Instagram . El artista puertorriqueño puso su feed en blanco, dejó de seguir todas sus cuentas y eliminó su foto de perfil, dejando a sus más de 51 millones de seguidores con la mirada perdida.

El anuncio se produjo tras una actuación vibrante en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde Bad Bunny compartió escenario con Lady Gaga y Ricky Martin. Su actuación, impregnada de imágenes puertorriqueñas y panlatinas, ya ha generado reacciones en todo el espectro político y cultural.

La reacción de Trump añade leña al fuego

A pesar de recibir un apoyo mundial masivo, el programa provocó una fuerte desaprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien lo calificó como una " bofetada en la cara" al país.

Bad Bunny cerró su set con un balón de fútbol que decía: "Juntos somos América" y un mensaje desde el estadio que decía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". Concluyó el espectáculo gritando "¡Dios bendiga a América!" mientras banderas de todo el continente americano llenaban la pantalla.

Los fanáticos ven un 'botón de reinicio' para la era DtMF

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, no ofreció ninguna explicación sobre su repentino desuso de Instagram, pero los internautas no tardan en especular sobre el verdadero motivo. Sus fans creen que el ganador del Grammy usó el escenario más importante del deporte estadounidense como un "botón de reinicio" deliberado.

Bad Bunny has wiped his Instagram following his #SuperBowl halftime show. pic.twitter.com/McpZbitbWj — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

Un fan dijo: "Bad Bunny borró su Instagram después del Super Bowl, lo que demuestra que "reinicia la cronología". Es la señal universal de "Sé que rompí internet"."

Otros sugirieron el final de su capítulo DeBÍ TiRAR MáS FOTos, y uno declaró: 'La era DtMF ha terminado...' Otro elogió el movimiento como una señal audaz para una nueva era: 'Sería un movimiento muy audaz de su parte si lanzara un nuevo álbum justo después del SB'.

Otro dijo: "Borrar la transmisión después de un momento así no es retirada. Es control. Cuando el ruido se intensifica, los artistas se justifican o reinician el panorama. Bad Bunny eligió el silencio y el simbolismo. Nueva era, nuevas reglas".

Wiping the feed after a moment like that isn’t retreat. It’s control. When the noise gets loud, artists either explain themselves or reset the frame. Bad Bunny chose silence and symbolism. New era, new rules. — MissDyneFitnessOnWeb3 (@Oscar_Dyne) February 9, 2026

Un fan también calificó su eliminación como un "comportamiento icónico": "¡Bad Bunny se esforzó al máximo para esto! 🌴 Borrar todo su Instagram justo después del show es una jugada audaz de "fin de una era". Llegó, conquistó el Super Bowl y luego simplemente se desvaneció. ¡Un comportamiento icónico!"

Man, Bad Bunny really went all out for this! 🌴 Wiping his entire Instagram right after the show is such a bold 'end of an era' move. He really came, conquered the Super Bowl, and then just vanished into thin air. Iconic behavior! — gadiscrypto.eth🧜‍♀️ (@gadiscrypto) February 9, 2026

Otros vinculan la limpieza con la reacción violenta

No todos los observadores consideraron la decisión como un reinicio creativo. Algunos internautas argumentaron que la eliminación de Instagram es una respuesta a las críticas que recibió Bad Bunny tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Uno escribió: "Atacaron su cultura y su desempeño, así que está recuperando su poder desapareciendo. No le debe su energía a nadie ahora mismo".

Otro se hizo eco de esto: "El Super Bowl es de mucha presión, y el odio que está recibiendo es innecesario. Espero que Benito esté bien y se esté tomando un merecido descanso".

Otros cuestionaron la decisión, diciendo: "Si estás orgulloso de lo que hiciste con tu actuación "histórica", nunca harías algo así. ¿De qué tienes miedo, #BadBunny? ¿No estás orgulloso?".

BAD BUNNY - who performed the halftime show at the #SuperBowl - deleted ALL his Instagram posts. If you are proud of what you did with your “historic” performance you would never do anything like this.



What are you afraid of #BadBunny … are you not proud? pic.twitter.com/BhLEk0mpXn — Maximilian Law ® (@maximilianlaw) February 9, 2026

"Se está 'desactivando' porque no aguanta la presión", dijo un internauta. Otro expresó algo similar: "Probablemente por las críticas. Pero no fue un programa tan malo...".

Probably from the backlash

But It wasn’t a total bad show…

Cmon 😳😳😳 — ODUNAYO (@ODUNADEH) February 9, 2026

¿Qué viene después?

Aunque el verdadero catalizador del repentino apagón digital del artista sigue siendo un misterio, una cosa es segura: Bad Bunny rara vez actúa sin un propósito. Ya sea silenciando el ruido de las recientes críticas políticas o despejando el escenario para un anuncio masivo, los fans solo pueden esperar a ver qué revelará el artista más escuchado del mundo.