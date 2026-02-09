North West está una vez más en el centro de la atención en línea después de mostrar lo que parecen ser nuevas perforaciones en manos y dedos en las redes sociales.

La hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West compartió una foto en sus Historias de Instagram el jueves 5 de febrero, en la que aparece con múltiples piercings en ambas manos y al menos en una muñeca.

La imagen rápidamente llamó la atención de los fanáticos, ya que mostraba varios pequeños picos y piercings estilo bola en los dedos y las manos de North.

Añadió un breve título compuesto por emojis, manteniendo su mensaje divertido y breve.

No está claro si todas las perforaciones que se muestran en la foto son reales o temporales, ya que North ha aparecido anteriormente con joyas corporales tanto reales como falsas.

Según PageSix , esta última publicación llega meses después de que North fuera vista por primera vez con un piercing en el dedo en septiembre mientras estaba de vacaciones en Roma con su madre.

Esa perforación inicial, que se cree que era microdermal o de un solo punto, provocó una fuerte reacción en Internet.

Muchos críticos argumentaron que North era demasiado joven para ese tipo de modificación corporal, que se encuentra plana debajo de la piel y no tiene un punto de entrada y salida visibles.

Desde entonces, North ha seguido compartiendo imágenes que muestran piercings encendidos y apagados, alimentando el debate sobre si son permanentes.

En la foto más reciente, algunos de los piercings originales en los dedos aparecían ligeramente irritados, lo que aumentó la preocupación y la discusión entre los fans.

North West (12) shows off all her new hand piercings. 👀 pic.twitter.com/73Olpnjk6j — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) February 6, 2026

Kim Kardashian defiende el estilo único de North West

Kim Kardashian ya ha abordado las críticas en torno al estilo y la apariencia de North.

Hablando en el podcast "Call Her Daddy", Kardashian dijo que su hija tiene un fuerte sentido de sí misma y disfruta expresando su creatividad a través de elecciones de moda y belleza.

"Tiene un estilo único", dijo Kardashian. "Es realmente divertido ver a alguien tan creativa y, además, tan conocida".

Kardashian también reconoció que ser padre ante el ojo público conlleva desafíos.

Admitió que no siempre acierta y pidió comprensión a la ciudadanía.

"Como madre, es como si estuvieras aprendiendo al mismo tiempo", dijo, refiriéndose a los momentos en los que las decisiones son juzgadas por millones, informó People .

Cuando North luego compartió fotos que mostraban piercings dramáticos y tatuajes en la cara, Kardashian aclaró que el look era parte de un disfraz de Halloween creado con amigos.

Su cuenta conjunta de TikTok respondió simplemente, calificando la indignación de "no tener ningún problema".