Cuba ha comenzado a cerrar centros turísticos, uno de sus últimos salvavidas, mientras la escasez de combustible resultante de la presión estadounidense continúa agotando las reservas del país.

Bloomberg informó que al menos dos grandes resorts de playa en Cayo Coco cerrarán este fin de semana debido a la escasez de gasolina. Uno de ellos indicó que el resort cerrará porque no hay combustible para que los empleados lleguen al trabajo. Los huéspedes serán reubicados en otro resort a 48 kilómetros de distancia.

Un empleado de Mojito Cayo Coco dijo que es la primera vez que ve un cierre temporal resultante de un evento no meteorológico.

La industria turística de Cuba ya estaba experimentando un declive prolongado incluso antes de la escasez de combustible.

Tras promediar más de 4 millones de visitantes en 2019, solo alrededor de 1,6 millones de turistas visitaron Cuba entre enero y noviembre de 2025, una caída de casi el 70 % desde 2018, según The Associated Press. La pandemia de COVID-19, sumada a las continuas amenazas y sanciones de Estados Unidos, ha contribuido a esta caída.

El régimen cubano también ha comenzado a limitar otras actividades como resultado de la presión estadounidense. Associated Press detalló esta semana en otro informe que el transporte público interprovincial está experimentando limitaciones, y algunos centros educativos pidieron a sus trabajadores que se quedaran en casa.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya había advertido que el país se prepara para enfrentar una "aguda escasez de combustible" como resultado de las presiones ejercidas por Estados Unidos .

"Viviremos tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy duros", dijo Díaz-Canel a la prensa el jueves.

Otros se hacen eco de las advertencias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba podría "colapsar" si la situación actual persiste.

Citando a la empresa de datos Kpler, el medio señaló el 29 de enero que el país tenía petróleo para entre 15 y 20 días a menos que se reanudaran los envíos. "Tienen una gran crisis entre manos", declaró Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas.

El presidente Donald Trump ha estado instando al asediado país a que se comprometa antes de que sus reservas se agoten por completo.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, por su parte, rechazó esta semana los informes de que el país está dando pasos hacia negociaciones formales con Estados Unidos, pero reconoció que hay conversaciones.