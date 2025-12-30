El ex actor de Nickelodeon Tylor Chase, mejor conocido por su papel de Martin Qwerly en Ned's Declassified School Survival Guide, regresó a las calles después de una breve hospitalización, según amigos y fuentes familiarizadas con su situación.

El actor de 36 años, que ahora se encuentra sin hogar, fue puesto en un internamiento psiquiátrico involuntario de 72 horas la semana pasada después de que Jacob "Jake" Harris, un influencer de Los Ángeles que ayuda a Chase, se comunicara con un centro de crisis.

TMZ informó que Shaun Weiss, quien fuera parte del elenco de Mighty Ducks y amigo de Chase desde hace mucho tiempo, dijo que después de su liberación, Chase fue encontrado nuevamente afuera.

Un equipo de crisis lo evaluó y determinó que seguía siendo un peligro para sí mismo.

Weiss dijo que le informaron que Chase estaba "fumando metanfetamina durante la evaluación sin zapatos ni chaqueta en el frío glacial", aunque el equipo finalmente no lo arrestó.

"Se suponía que debían retenerlo y luego trasladarlo a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a ninguno de nosotros", dijo Weiss a TMZ.

Amigos y ex compañeros de reparto intervienen

Harris localizó a Chase en Riverside a altas horas de la noche y contactó de nuevo al equipo de crisis, mientras que Weiss pidió ayuda tanto a los líderes del Sindicato de Actores de Cine como a las autoridades del condado de Riverside. Weiss enfatizó que las donaciones de los fans, aunque bien intencionadas, no contribuyen a la recuperación.

Daniel Curtis Lee, ex coprotagonista de Chase, recientemente intervino para brindarle refugio temporal al alojarlo en un hotel, según The Post.

Los videos en las redes sociales que muestran a Chase durmiendo a la intemperie provocaron preocupación generalizada y apoyo entre los fanáticos y colegas por igual.

Luchas continuas

La policía le dijo previamente a The Sun que Chase había sido "cordial y cooperativo" pero había rechazado constantemente ofertas de refugio, tratamiento por abuso de sustancias o servicios de salud mental.

Harris, bajo la supervisión del padre de Chase, dijo que la semana pasada pudo obtener atención de emergencia. "Por fin pude contactar con un centro de crisis que vino a hacer una evaluación el mismo día", declaró Harris al Daily Mail el día de Navidad.

Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está bien atendido. Y el futuro pinta bien. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo.

Weiss agregó que Chase requiere cuidados más intensivos que los que pueden brindar las instalaciones de desintoxicación estándar.

"Las muestras públicas de apoyo llegaron en un momento crucial. No se encuentra bien. Requiere cuidados que van más allá de los que ofrecen las instalaciones de desintoxicación habituales. Necesita semanas para estabilizarse", declaró a través de su representante.

De todo corazón, estamos profundamente agradecidos por los consejos y la ayuda adicional que todos nos han brindado, pero ahora es el momento de respetar la privacidad de Tylor. Cuenta con todos los recursos necesarios y debemos orar para que se recupere.