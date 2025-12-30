Duane "Keefe D" Davis, el hombre acusado en relación con el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, busca suprimir pruebas clave antes del juicio, argumentando que se obtuvieron mediante un registro nocturno ilegal. Davis fue arrestado en septiembre de 2023 y se declaró inocente de asesinato en primer grado en relación con el tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrido en el Strip de Las Vegas hace casi tres décadas. Su equipo legal ha presentado una moción alegando que el registro de su domicilio en Henderson violó las normas legales que rigen cuándo se pueden ejecutar las órdenes judiciales al anochecer.

Los abogados Robert Draskovich y William Brown argumentan que el juez que aprobó la orden de allanamiento nocturna se basó en una imagen engañosa de Davis como un traficante de drogas peligroso y activo. Según la moción, Davis dejó el narcotráfico en 2008 y posteriormente trabajó en la inspección de refinerías de petróleo, viviendo tranquilamente con su esposa durante casi una década al momento del allanamiento. La defensa afirma que el tribunal no fue informado de que Davis era un jubilado de 60 años, superviviente de cáncer, con hijos y nietos adultos, lo que resultó en lo que describen como una determinación fáctica claramente errónea.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas declaró previamente que ejecutar la orden judicial durante la noche era necesario para asegurar la residencia y evitar posibles barricadas. La policía se ha negado a comentar sobre las últimas alegaciones de la defensa debido al litigio en curso. Los abogados de Davis también argumentan que su arresto se debe a declaraciones públicas no verificadas en las que afirmó estar presente en el Cadillac blanco involucrado en el tiroteo, afirmando que la historia le reportó beneficios económicos y legales a través de documentales y su libro de 2019. En noviembre, la Corte Suprema de Nevada denegó otro intento de desestimar los cargos.