Bruno Mars ha confirmado oficialmente que su muy esperado nuevo álbum en solitario está terminado, lo que marca su primer proyecto en solitario desde el disco ganador del Grammy en 2016, 24K Magic.

El 5 de enero, la superestrella del pop recurrió a X (antes Twitter) con un simple anuncio: "Mi álbum está terminado".

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

Los fanáticos han estado esperando ansiosamente cualquier actualización sobre el proyecto, que llega casi una década después del icónico LP que produjo éxitos como That's What I Like, Finesse y la canción principal 24K Magic.

Si bien Mars no ha estado ausente de la música desde 2016, gran parte de su producción ha surgido a través de colaboraciones.

En 2021, se asoció con Anderson .Paak para formar Silk Sonic y lanzó An Evening With Silk Sonic, un conmovedor tributo al funk de los 70.

El dúo obtuvo un reconocimiento generalizado y su sencillo principal, Leave the Door Open, ganó el premio a Disco y Canción del Año en los Grammy de 2022.

"Agradecemos a los Grammy por permitirnos actuar en su plataforma, no una sino dos veces, y por premiarnos en la ceremonia del año pasado", dijo Mars a Rolling Stone, explicando por qué el álbum en sí no fue presentado para su consideración.

10 years since his last solo album, Bruno Mars just announced that his upcoming album is finished 🚨



IT’S FINALLY TIME. This man is the definition of quality > quantity. pic.twitter.com/Izgwe3EGlO — Jah Talks Music (@JahTalksMusic) January 5, 2026

Bruno Mars se mantiene ocupado con grandes colaboraciones por delante

Más allá de Silk Sonic, Bruno Mars se ha mantenido ocupado con duetos de alto perfil. Colaboró con Lady Gaga en Die With a Smile, que ganó un Grammy en 2025, colaboró con Sexyy Red en Fat, Juicy & Wet y se vinculó con Rosé de BLACKPINK en el éxito mundial APT a fines de 2024.

La colaboración con Rosé obtuvo tres nominaciones al Grammy, incluyendo Grabación y Canción del Año, y se convirtió en la primera canción número uno de un artista de K-pop en la lista Pop Airplay de Billboard. APT.

También dominó las listas mundiales, encabezando la lista Billboard Global Excl. US durante un récord de 19 semanas y terminando como líder de fin de año.

A pesar de casi una década desde su último álbum en solitario, la presencia musical de Mars se ha mantenido fuerte, combinando éxitos convencionales con colaboraciones experimentales.

También ha actuado junto a íconos del rock como Slash, Eddie Vedder y Brandi Carlile en eventos estelares, lo que sugiere que su nuevo álbum puede incorporar diversos instrumentos y estilos.