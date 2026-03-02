El supergrupo de K-pop BTS hará un regreso muy esperado a los escenarios con una actuación de regreso gratuita de una hora en la Plaza Gwanghwamun en el centro de Seúl el 21 de marzo de 2026, presentando canciones de estreno de su próximo quinto álbum de larga duración "Arirang" junto con éxitos queridos, confirmó su agencia HYBE.

Titulado "BTS The Comeback Live: Arirang", el evento al aire libre a las 8 p. m. KST marcará la primera presentación en vivo del septeto con el grupo completo en tres años y nueve meses, tras sus actividades individuales y compromisos militares. La actuación se transmitirá en vivo exclusivamente por Netflix para espectadores en aproximadamente 190 países, dirigida por el aclamado productor del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Hamish Hamilton, lo que amplía su alcance global.

HYBE enfatizó que la duración aproximada de una hora fue una decisión deliberada de los organizadores para priorizar la seguridad del público, el control de multitudes, la dirección del escenario, la comodidad del transporte público y el ruido en el bullicioso centro de la ciudad. "La función se ha establecido con una duración adecuada para garantizar un funcionamiento seguro y sin contratiempos", declaró HYBE en un comunicado que aborda las especulaciones en línea.

Circulaban rumores que sugerían que el Gobierno Metropolitano de Seúl había impuesto el límite de tiempo, pero tanto HYBE como las autoridades municipales aclararon rápidamente que la decisión provenía de la agencia. "El Gobierno Metropolitano de Seúl nunca ha limitado el concierto de la Plaza Gwanghwamun a una hora", declaró HYBE, añadiendo que las conversaciones a partir de diciembre de 2025 incluyeron la solicitud de una hora de HYBE. Las autoridades municipales coincidieron, señalando que se encargan de la logística no relacionada con el concierto, como la seguridad, mientras que la estructura del concierto es responsabilidad del organizador.

Experience @bts_bighit's comeback performance LIVE at historic Gwanghwamun Square in Seoul exclusively on @Netflix on March 21 at 8pm KST / 4am PST.



One week later, the BTS: THE RETURN, a documentary film showcasing the making of their comeback album ARIRANG, will drop on March… pic.twitter.com/cY6EKLCpmK — Universal Music Group (@UMG) February 11, 2026

El evento ha generado un gran entusiasmo desde su anuncio. Las entradas para las secciones con asientos —limitadas y con registro a través de NOL Ticket— se agotaron casi al instante en cuanto se abrieron las ventas, con sistemas colapsando ante la afluencia de más de 100.000 usuarios simultáneos en horas punta. Se asignó una zona especial de pie cerca del escenario ampliado a 2.000 aficionados seleccionados mediante un sorteo entre quienes reservaron "Arirang". Las autoridades esperan que se reúnan hasta 260.000 personas en la zona y sus alrededores, considerando la plaza Gwanghwamun como un "estadio virtual" con 29 puntos de acceso designados, fuerte presencia policial y controles de tráfico.

Para controlar las multitudes, la ciudad de Seúl organizará eventos separados para aficionados en las inmediaciones, para unos 30.000 asistentes adicionales. El Palacio Gyeongbokgung, adyacente a la plaza, cerrará por completo el 21 de marzo —un cierre de fin de semana poco común para el histórico sitio de la dinastía Joseon— para facilitar la seguridad y la circulación.

El concierto coincide con el lanzamiento el 20 de marzo de "Arirang", el primer álbum completo de BTS desde 2022. El título se inspira en la canción folclórica tradicional coreana que simboliza la resiliencia y la añoranza, y refleja temas de reencuentro y orgullo cultural. El repertorio incluirá nuevas canciones del álbum, además de las favoritas de los fans, ofreciendo una muestra concisa pero impactante de la evolución de BTS.

Los miembros de BTS —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— han expresado su gratitud por la oportunidad de reconectar con sus fans en un entorno tan emblemático. La plaza Gwanghwamun, enmarcada por la estatua del Rey Sejong y el Museo Nacional de Corea, tiene un peso simbólico como espacio público histórico para encuentros culturales y políticos.

La transmisión en vivo de Netflix posiciona el evento como un evento cultural global, siguiendo la trayectoria de BTS de batir récords de streaming e influir en la diplomacia de poder blando. Las proyecciones económicas estiman un impulso significativo para Seúl, potencialmente de cientos de millones de dólares provenientes del turismo, la comercialización y otras actividades relacionadas.

La preparación ha implicado una estrecha coordinación entre HYBE, las autoridades de Seúl, la policía y los servicios de emergencia. Fans de todo el mundo ya están planeando viajes, con guías de viaje y recomendaciones de eSIM circulando en línea para ARMY (el nombre del fandom de BTS) internacional.

A medida que se acerca el 21 de marzo, crece la anticipación por lo que promete ser un hito en la historia del K-pop: un regreso gratuito y accesible en el corazón de Seúl, uniendo los triunfos pasados de BTS con su próximo capítulo antes de lanzar una gira mundial de 82 fechas, "BTS WORLD TOUR ARIRANG", que comienza en Goyang, Corea del Sur, en abril.

Por ahora, la prioridad es la seguridad y la celebración. HYBE instó a los aficionados a seguir los canales oficiales para mantenerse al día, mientras que las autoridades municipales insistieron en la cooperación para garantizar una noche memorable y sin contratiempos.