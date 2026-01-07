El rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre legal es Daniel Hernández, se entregó el martes al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para comenzar una sentencia de tres meses por violar los términos de su libertad condicional.

Se trata de la misma cárcel donde está recluido el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El artista de 29 años llegó en una camioneta de lujo acompañado por la personalidad de Internet Adin Ross, quien transmitió en vivo la despedida del rapero a miles de fanáticos en línea.

Durante la transmisión de casi dos horas, Hernández estuvo rodeado de amigos y seguidores, incluido el creador de contenido Stephen Deleonardis, quien ayudó a quitarle el monitor de tobillo al rapero antes de que se presentara oficialmente en la cárcel.

Según RollingStone , Hernández compartió una publicación en Instagram agradeciendo a sus seguidores: "Muchas gracias, chicos. Nos vemos en 3 meses".

La corta sentencia de Hernández marca la segunda vez que se le ordena regresar a prisión desde su liberación de la prisión federal.

Las violaciones de la libertad condicional se derivan de incidentes ocurridos el año pasado mientras cumplía libertad supervisada tras su participación en un caso de pandillas en Nueva York.

En 2018, Hernández fue arrestado por extorsión y cargos de armas de fuego relacionados con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods.

Se enfrentaba a una posible sentencia de 32 años a cadena perpetua, pero llegó a un acuerdo de culpabilidad en febrero de 2019, admitiendo haber ordenado a un miembro de una pandilla que disparara a un rival.

Durante su viaje al centro de detención, Hernández y su séquito intentaron mantener el ánimo en alto, tocando música de Justin Bieber y Lil Tjay en la limusina.

Sin embargo, el ambiente se ensombreció cuando Hernández entró en las instalaciones. "Es tan... triste, me importa un bledo", dijo Ross ante la cámara después de que Hernández desapareciera.

La última sentencia de 6ix9ine se deriva de un caso de drogas en Florida

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido por albergar a reclusos de alto perfil, tiene reputación de tener malas condiciones y violencia.

Entre sus residentes actuales se encuentran el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como Luigi Mangione, acusado del asesinato de un alto ejecutivo de una aseguradora de salud.

La cárcel, donde están ahora Maduro y Luigi Mangione, albergó anteriormente a R. Kelly, Sean "Diddy" Combs y Ghislaine Maxwell.

La última sentencia de Hernández está vinculada a incidentes en Florida, incluyendo pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis encontradas en su casa y un altercado en un centro comercial.

En diciembre, un juez lo condenó a tres meses de custodia federal por estas violaciones, luego de una condena anterior de 45 días en 2024 por violar las reglas de libertad supervisada, informó AP News.

Desde su salto a la fama con el éxito de 2017 "Gummo", Hernández ha enfrentado constantes desafíos legales relacionados con su participación en pandillas.

Después de cumplir dos años de prisión, pasó cinco años en libertad supervisada, cooperando con las autoridades en el procesamiento de otros miembros de pandillas.