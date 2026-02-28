La superestrella mundial Shakira se dispone a hacer un regreso triunfal a Egipto con un concierto de una sola noche en las icónicas Grandes Pirámides de Giza el 7 de abril de 2026, casi dos décadas después de su memorable actuación de 2007 en el mismo sitio legendario.

El anuncio, que ha generado gran entusiasmo en redes sociales y círculos musicales, se enmarca en la gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" de la cantante colombiana, que promociona su último álbum homónimo, que se lanzará en 2024. Promovido por Venture Lifestyle y con entradas disponibles a través de TicketEgypt, el evento promete una fusión espectacular de energía pop contemporánea en uno de los escenarios más antiguos e imponentes del mundo.

Shakira compartió su entusiasmo en un mensaje de video personal, transmitido en árabe fluido, saludando a sus fans y expresando su emoción por actuar "frente a las Pirámides", un lugar que describió como un escenario de ensueño. El video, ampliamente difundido por los organizadores del evento y medios egipcios como Cairo Spots, ha aumentado la expectación por lo que los organizadores describen como uno de los eventos internacionales en vivo más grandes de la región este año.

El concierto está programado para comenzar a las 17:00 hora local en el recinto de la Gran Puerta de las Pirámides en Al Haram, Giza, a las afueras de El Cairo, y durará aproximadamente seis horas. Los organizadores han hecho hincapié en estrictas políticas de entrada: no se permiten entradas en taquilla, no se permite el reingreso, edad mínima de 21 años, solo parejas o grupos mixtos, y una postura de tolerancia cero ante la violencia. Las entradas no son reembolsables ni intercambiables, y la selección de entradas se aplica a diferentes categorías.

La demanda ha sido intensa desde que se abrieron las ventas. Las entradas de pie para las rondas 1, 2 y 3 se agotaron rápidamente, algunas en menos de seis horas, lo que pone de manifiesto la emoción contenida entre los fans egipcios y los visitantes internacionales, ansiosos por presenciar el enérgico espectáculo de Shakira en un escenario tan histórico. Las rondas restantes de entradas aún estaban disponibles a finales de febrero, aunque los organizadores advierten de una disponibilidad limitada a medida que se acerca la fecha.

Esta es la segunda actuación de Shakira en las Pirámides, tras su espectáculo de 2007, que atrajo a multitudes masivas y consolidó su conexión con la región. Este regreso subraya su duradera popularidad en Oriente Medio y el Norte de África, donde su música fusiona ritmos latinos con un atractivo global y ha calado hondo entre públicos diversos.

El concierto en Giza se integra en la apretada agenda de abril de la cantante de "Hips Don't Lie", que amplía su gira por Oriente Medio y otros lugares. Apenas unos días antes, el 4 de abril, encabezó el Offlimits Music Festival en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Sus siguientes fechas incluyen conciertos en Áqaba, Jordania (28 de marzo), Doha, Catar (1 de abril) y otras presentaciones en India, incluyendo Bombay y Nueva Delhi.

El espectáculo en Egipto también se alinea con esfuerzos más amplios para posicionar al país como un destino de primer nivel para el entretenimiento internacional. Organizar conciertos en las Pirámides, la única maravilla superviviente del mundo antiguo, se ha convertido en un hito codiciado para los artistas, fusionando el patrimonio cultural con el espectáculo moderno. Eventos anteriores en el sitio han atraído la atención mundial e impulsado el turismo, aunque requieren una cuidadosa coordinación con las autoridades egipcias para preservar la integridad arqueológica de la meseta.

Shakira, nacida en Barranquilla, Colombia, en 1977, ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, lo que la ha consolidado como una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos. Su último álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", marcó un regreso triunfal tras siete años de ausencia en los estudios, con éxitos que abordan temas de resiliencia, empoderamiento y crecimiento personal. La gira ya ha llenado estadios en Latinoamérica, Europa y Norteamérica, y la crítica ha elogiado su dinámica presencia escénica, su intrincada coreografía y su potente voz.

En Egipto, el anuncio ha generado gran revuelo en plataformas como Instagram y Facebook, donde influencers locales y páginas de eventos han compartido videos promocionales y reacciones de los fans. Rabih Mockbel, fundador de Venture Lifestyle, ha sido fundamental para difundir la noticia, publicando actualizaciones y el mensaje en árabe del artista para generar impulso.

Los fans han expresado especial entusiasmo por el carácter simbólico del recinto. Se espera que actuar bajo estas maravillas ancestrales genere momentos visualmente impactantes, con potencial para una iluminación elaborada, proyecciones y puesta en escena que complementen los característicos pasos de baile de Shakira y sus influencias de la danza del vientre, elementos que desde hace tiempo se han comparado con las tradiciones de Oriente Medio.

Los detalles logísticos siguen surgiendo, incluyendo las opciones de transporte al sitio remoto y los protocolos de seguridad típicos de eventos de alto perfil en la zona. Los organizadores han dirigido las consultas sobre reservas de salas VIP a números de contacto específicos.

A medida que se intensifican los preparativos, el concierto representa más que una parada de la gira: es un puente cultural entre las raíces latinas de Shakira y la rica herencia de Egipto. Con las entradas vendidas rápidamente y las redes sociales en plena efervescencia, el evento del 7 de abril atraerá a miles de personas a la meseta de Giza para una noche inolvidable de música bajo las estrellas.

Ya sea interpretando clásicos como "Whenever, Wherever" y "Waka Waka" o canciones más nuevas de su último lanzamiento, el regreso de Shakira a Egipto promete combinar espectáculo, emoción e historia en igual medida.