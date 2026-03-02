El plan original para la épica gira de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, era ofrecer conciertos en estadios de tamaño mediano. Tras agotar rápidamente las entradas, se transformó en una potente gira por estadios que batió varios récords, no solo para la música latina, sino también para artistas femeninas internacionales. Sin embargo, nadie podría haber predicho que La Loba, como se autodenomina la cantautora colombiana, llenaría el Zócalo de la Ciudad de México con más de 400 mil personas.

Un año después de mudarse a México para preparar su gira, y tres años después de mudarse a Miami para lamer las heridas infligidas por su traumática separación de Gerard Piqué, Shakira ofreció un concierto gratuito que ahora se erige como el evento de música en vivo más grande y de mayor trascendencia jamás celebrado en la capital.

Ella llamó y los Shakifans respondieron.

El espectáculo de El Zócalo llegó después de 31 conciertos con entradas agotadas en estadios tan solo en México. Pero el público quería más. A media tarde, la plaza ya estaba abarrotada. Los aficionados habían comenzado a hacer fila horas, y en algunos casos días, antes, acampando alrededor del Centro Histórico para asegurar una vista del escenario. Las autoridades municipales cerraron las calles aledañas mucho antes del inicio de las 8 p. m. e instalaron más de 20 pantallas gigantes en toda la zona, convirtiendo el centro de la Ciudad de México en una sala de conciertos al aire libre.

La escala importaba porque el Zócalo carga con historia. No es solo la principal plaza pública de México, sino un espacio tradicionalmente reservado para actos políticos, celebraciones nacionales y un pequeño número de conciertos emblemáticos. En las últimas dos décadas, solo un puñado de artistas internacionales han tenido acceso a ese escenario, entre ellos Paul McCartney, Justin Bieber y Los Fabulosos Cadillacs. La propia Shakira actuó allí por última vez en 2007, atrayendo a unas 210,000 personas. La multitud del sábado casi duplicó esa cifra.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo…

El espectáculo se diseñó para la fluidez, no para el espectáculo. Shakira interpretó más de 30 canciones a lo largo de su carrera, desde clásicos del catálogo inicial como "Estoy Aquí" , "Antología" y "Ojos Así" hasta éxitos que fusionan estilos como "Hips Don't Lie" , "La Tortura" y "Whenever, Wherever ". El material reciente de su etapa actual se integró plenamente en lugar de tratarse como un acto independiente, incluyendo "TQG" , "Monotonía" , "Te Felicito" y "BZRP Music Sessions #53" .

Uno de los momentos decisivos de la noche llegó con el debut en vivo de Algo Tú , una colaboración inédita con la artista colombiana Beéle, quien se unió a ella en el escenario a mitad del concierto. La canción había sido anunciada días antes, pero aún no se había lanzado comercialmente. Su primera presentación pública en el Zócalo posicionó a la Ciudad de México como el punto de partida para la siguiente etapa musical de Shakira, no simplemente como una parada para celebrar éxitos pasados.

🎉 El concierto de @shakira fue todo un éxito. 🐺 400 mil personas se reunieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de talla internacional, en una noche que quedará en la memoria de la #CapitalDeLaTransformación. 🌙🎶



México siempre te recibirá con los brazos…

Vocalmente, la actuación fue constante de principio a fin, incluso en las secciones con coreografías intensas. Los cambios de vestuario fueron frecuentes pero eficientes, diseñados para mantener el ritmo en lugar de interrumpir el espectáculo. No hubo discursos extensos, pero Shakira hizo una pausa para reconocer la importancia del momento, recordando al público que no se presentaba en el Zócalo desde 2007 y agradeciendo a los fans por convertir la plaza en lo que describió como una noche inolvidable.

Shakira, hermana, ya eres mexicana 🐺🇲🇽



La Loba ama a México y México ama a la Loba Mayor. Shakira no solo hizo historia en el Zócalo; escribió una página de oro en la tierra azteca con más de 13 fechas de SOLD OUT total.



Fue una fiesta interminable donde se gritó, se cantó y,…

El concierto también tuvo un impacto más allá de la música. Desde que se mudó a Miami en 2023 tras su publicitada separación de Gerard Piqué , Shakira ha vivido una de las etapas más exitosas de su carrera. Ha batido récords de streaming, encabezado las listas de éxitos mundiales y llenado estadios en varios continentes. El concierto en el Zócalo funcionó como un símbolo público de ese resurgimiento, convirtiendo el dominio digital y la venta de entradas en un evento físico y comunitario.

Lo que hizo histórica la noche no fue solo la asistencia, sino también la ejecución. Gestionar una multitud de este tamaño en un espacio políticamente sensible y arquitectónicamente complejo es poco común. El concierto se desarrolló sin mayores interrupciones, lo que reforzó la posición del Zócalo como escenario viable para eventos culturales a gran escala cuando se planifica con cuidado.

El calendario de Shakira sugiere que el impulso continuará. Está previsto que encabece un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro a finales de este año, seguido de una actuación de alto perfil cerca de las Pirámides de Giza en Egipto. En conjunto, estas ubicaciones indican una estrategia centrada en escenarios simbólicos y mundialmente reconocibles.

En la Ciudad de México, el resultado fue inmediato. El concierto en el Zócalo se suma a una breve lista de momentos decisivos en la historia cultural moderna de la plaza. Para Shakira, no se presentó como una despedida ni una vuelta triunfal, sino como una confirmación. Cuatrocientas mil personas acudieron, corearon cada palabra y convirtieron la plaza más importante del país en un escenario sin precedentes.