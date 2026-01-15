BLACKPINK regresará con su tercer mini-álbum "Deadline" el 27 de febrero de 2026.

YG Entertainment hizo el anuncio oficial el 14 de enero, poniendo fin a la pausa de tres años del grupo de K-pop. La compañía compartió un video teaser con destellos rosas sobre un fondo negro en las redes sociales del grupo, lo que generó entusiasmo entre los fans conocidos como BLINKs.

El álbum se lanzará a la 1 p. m., hora estándar de Corea (KST), que equivale a las 12 a. m., hora estándar del este (EST). Los fans pueden reservar el álbum a partir del 15 de enero de 2026, con varias ediciones físicas disponibles, incluyendo las versiones negra, rosa, plateada, gris y de ambiente claro.

"Deadline" marca el primer gran lanzamiento del grupo desde "Born Pink" en 2022, hace casi cuatro años, según TMZ . El título está directamente relacionado con la gira mundial de BLACKPINK, "BLACKPINK World Tour Deadline", que comenzó en julio de 2025 y concluye el 26 de enero de 2026 con tres conciertos finales en Hong Kong. Esta vinculación del título del álbum y el nombre de la gira representa una estrategia promocional única para el icónico grupo de K-pop.

YG Entertainment confirmó que la producción, incluyendo el video musical, ya está terminada. La agencia agradeció a los fans por su paciencia durante la espera y prometió ofrecer música de la más alta calidad a cambio de su lealtad.

Se espera que el miniálbum incluya "Jump", el sencillo digital de regreso del grupo, lanzado el 11 de julio de 2025, según informó la revista Rolling Stone. El tema tuvo un rendimiento impresionante en las listas, asegurando a BLACKPINK su tercer puesto número uno en el Billboard Global 200, convirtiéndose en el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar este hito.

Antes de "Deadline", BLACKPINK lanzó otros dos miniálbumes: "Square Up" en 2018 y "Kill This Love" en 2019. El nuevo miniálbum mostrará el estilo característico del grupo a la vez que introduce una nueva dirección musical con las integrantes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa reuniéndose como una unidad completa para actividades promocionales.

El anuncio es una buena noticia para los fans tras más de tres años de contenido grupal limitado, con los miembros centrados principalmente en proyectos individuales en solitario y giras durante este periodo. Los fans esperan con entusiasmo la nueva música y las actividades promocionales del grupo en torno al lanzamiento de febrero, según CNALifestyle .