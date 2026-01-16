La comunidad sanitaria mundial ha lanzado una dura advertencia: el mundo se está "acercando peligrosamente" a una pandemia para la que sigue fundamentalmente desprevenido.

Mientras la infraestructura de salud pública se desploma bajo el peso de la caída de las tasas de vacunación y la rápida evolución viral, se está gestando una "tormenta perfecta" de amenazas epidemiológicas.

Los expertos han identificado cuatro virus específicos (mpox, rubéola, influenza aviar (H5N1) y Oropouche) como los principales candidatos para la "Enfermedad X", el término que la Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza para designar a un patógeno actualmente desconocido o mutado que podría desencadenar la próxima crisis mundial.

A diferencia de la aparición repentina de la COVID-19, estas amenazas de 2026 son "incógnitas conocidas": virus que ya circulan en animales o seres humanos y que están a una mutación significativa de provocar una propagación catastrófica.

Los científicos enfatizan que esto no es una predicción, sino una evaluación de riesgos basada en datos actuales, un sistema inmunitario debilitado y deficiencias en la vigilancia global. La preocupación no es el pánico, sino la preparación, y el margen de maniobra podría estar reduciéndose.

La peligrosa evolución de Mpox

Alguna vez considerado exótico y geográficamente aislado, el mpox se ha transformado en una amenaza global arraigada que se niega a retirarse.

El Dr. Michael Head, investigador en salud global en la facultad de medicina de la Universidad de Southampton, advirtió que "los brotes de Mpox continúan en muchos países alrededor del mundo, incluso en Europa, por ejemplo España" y "están surgiendo nuevas cepas, y está cada vez más claro que el virus, anteriormente muy raro, ahora está aquí para quedarse a nivel mundial".

La trayectoria del virus ha sido asombrosa. Desde mayo de 2022, una ola de brotes sin precedentes azotó al menos 100 países previamente no afectados por el mpox, incluyendo el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Europa continental y Canadá. Hacia finales de 2025, se descubrió una cepa mutante del mpox en Inglaterra: un híbrido que combina elementos de dos clados peligrosos, Ib y IIb.

Los investigadores de la OMS advierten ahora que desde septiembre de 2025 se han notificado 43 nuevos casos confirmados de la cepa clado Ib, más agresiva, en seis regiones del mundo, y que 24 de estos casos no tienen antecedentes de viajes recientes, lo que sugiere una preocupante evidencia de transmisión local.

El resurgimiento de la rubéola: una amenaza real

La rubéola, que se creía casi erradicada, ha resurgido como una amenaza real tras el desplome de la vacunación triple vírica (SPR) a su nivel más bajo en 15 años. El Dr. Head teme que el virus pueda resurgir de forma devastadora entre las poblaciones indefensas por la disminución de las tasas de vacunación.

Las consecuencias ya son visibles y profundamente preocupantes. Si una mujer contrae rubéola durante el embarazo, el virus puede desencadenar el síndrome de rubéola congénita en hasta el 85 % de los casos, causando aborto espontáneo, muerte fetal o defectos congénitos devastadores, como sordera, problemas cardíacos y discapacidad intelectual.

El resurgimiento de la rubéola en 2026 es una consecuencia directa de una disminución "catastrófica" en la adopción de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola), que ha alcanzado un mínimo de 15 años en regiones como el Reino Unido y Europa occidental.

El canario en la mina de carbón: los casos de sarampión en el Reino Unido aumentaron hasta alcanzar su nivel más alto en una década en abril de 2025, lo que sirvió como advertencia para la rubéola.

Riesgos congénitos : Si la rubéola se vuelve endémica nuevamente, el riesgo de síndrome de rubéola congénita (que causa sordera y defectos cardíacos en los recién nacidos) podría afectar hasta el 85% de los embarazos en los que la madre está infectada.

Brecha de vacunación : las tasas de vacunación en el Reino Unido han caído al 84,4%, muy por debajo del umbral de "inmunidad colectiva" del 95% recomendado por la OMS.

La disminución en la aceptación de la vacuna que salva vidas ya se ha manifestado en estadísticas alarmantes sobre el sarampión, con casos que han aumentado drásticamente en el Reino Unido desde abril de 2025, particularmente en el noroeste y Londres, alcanzando el número más alto en más de una década.

El sarampión, una de las enfermedades más infecciosas del mundo, se propaga cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede causar enfermedades graves, complicaciones e incluso la muerte.

Gripe aviar y Oropouche: comodines emergentes

La gripe aviar ha aparecido en las advertencias de salud pública durante décadas, pero la cepa actual H5N1 ha demostrado ser "particularmente desagradable".

Desde 2020, ha diezmado agresivamente las poblaciones de aves de corral y de aves silvestres en todo el mundo, mutando para propagarse de las aves a mamíferos como las vacas lecheras y, fundamentalmente, para circular a través de la leche misma.

El Dr. Ed Hutchinson, profesor de virología molecular y celular en la Universidad de Glasgow, advirtió que "mientras el H5N1 circule e infecte a los humanos, seguirá representando un riesgo de pandemia" y, si bien existen antivirales y vacunas, "una nueva pandemia de gripe seguiría siendo un desafío importante".

El Reino Unido informó sus primeros casos del virus Oropouche, comúnmente llamado "fiebre de la pereza", el año pasado, luego de un aumento de casos en toda Europa.

Oficialmente conocida como virus Oropouche, la enfermedad se transmite a los humanos a través de mosquitos infectados, y los síntomas suelen aparecer hasta ocho días después de la picadura, incluyendo dolores musculares, dolor ocular, erupciones cutáneas, sensibilidad a la luz y vómitos.

La expansión del rango geográfico presenta una preocupación constante, y el profesor Jackson, de la Universidad de Virginia, señaló que "en 2026, los brotes de Oropouche probablemente seguirán afectando a los viajeros en las Américas" y que "el mosquito mordedor que transmite el virus de Oropouche se encuentra en toda América del Norte y del Sur, y el rango del virus podría seguir expandiéndose".

La lista de verificación de la "Enfermedad X": ¿Por qué estas cuatro?

Los expertos utilizan el enfoque "Una Salud" para clasificar estos virus según su potencial de contagio. Los criterios para 2026 para un candidato a la "Enfermedad X" incluyen:

Eficiencia respiratoria : capacidad de propagarse a través de la respiración o la tos (H5N1, rubéola).

Resiliencia ambiental: sobrevivir en diversos climas (Mpox, Oropouche).

Evasión de vacunas: mutar más rápido de lo que las "bibliotecas de vacunas" actuales pueden adaptarse.

Los investigadores sanitarios enfatizan que ninguno de estos virus está garantizado que se convierta en la próxima pandemia. El peligro reside en la complacencia. La reducción de la vacunación, la vigilancia reforzada, la propagación impulsada por el clima y la vacilación política convergen, según los expertos, reflejando las primeras señales de alerta observadas antes de la COVID-19.

La "Enfermedad X" no es una profecía. Es un recordatorio de que la prevención depende de la vigilancia, la financiación y la confianza, mucho antes de que los hospitales se llenen y las fronteras se cierren.