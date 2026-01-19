Se recomienda a los compradores del Reino Unido que revisen sus colecciones de perfumes después de que se retiraran del mercado dos productos de fragancias debido a la presencia de un ingrediente químico prohibido.

La Oficina de Seguridad y Normas de Productos (OPSS) emitió una alerta de seguridad identificando que los perfumes representan un riesgo químico grave porque contienen butilfenil metilpropional (BMHCA), una sustancia prohibida en los productos cosméticos según la legislación del Reino Unido .

El retiro, que sigue a las pruebas regulatorias realizadas a fines de 2025 y los avisos de seguridad publicados a principios de 2026, resalta las preocupaciones constantes sobre los ingredientes prohibidos que aparecen en los cosméticos de consumo a pesar de las restricciones existentes.

Perfumes de diseñador retirados de la venta

Los perfumes afectados por la retirada son Hello de Lionel Richie y Hot de United Colours of Benetton , ambos vendidos en el Reino Unido a través de Savers Health and Beauty .

Según los avisos de seguridad emitidos por los organismos reguladores, las pruebas de laboratorio identificaron la presencia de BMHCA, también conocido como lilial, en las formulaciones. Como resultado, Savers retiró los productos de los estantes y recomendó a los clientes que los habían comprado que los devolvieran para obtener un reembolso completo.

Se indicó a los consumidores que dejaran de usar los perfumes inmediatamente. El retiro del mercado aplica a todos los productos afectados, independientemente de la fecha de compra, y los clientes no necesitan un recibo para obtener un reembolso, según las instrucciones del minorista .

⚠️Product Recall: Hello by Lionel Richie and Hot by United Colours of Benetton Fragrances sold by Savers Health and Beauty (2510-0144). The product presents a serious chemical risk as it contains butylphenyl methylpropional (BMHCA), which is prohibited from use in cosmetic… pic.twitter.com/ezKY9XHKdP — Office for Product Safety and Standards (@OfficeforSandS) January 14, 2026

¿Por qué está prohibido el ingrediente?

El BMHCA se usaba comúnmente en fragancias por su aroma floral antes de ser prohibido en el Reino Unido y la Unión Europea en 2022. Evaluaciones científicas concluyeron que el compuesto podría representar riesgos para la salud reproductiva y también podría causar sensibilización cutánea.

Según la normativa cosmética del Reino Unido , las sustancias identificadas como nocivas mediante revisiones de seguridad no pueden incluirse en productos destinados al contacto cutáneo habitual. Los reguladores han señalado que incluso una exposición a niveles bajos a lo largo del tiempo puede presentar riesgos para la salud, especialmente para las usuarias embarazadas.

Vigilancia continua del mercado

Los organismos reguladores han reconocido que, a pesar de que la prohibición lleva varios años vigente, aún pueden aparecer en el mercado productos que contienen ingredientes prohibidos. Esto puede deberse a existencias antiguas, productos importados o errores de reformulación en cadenas de suministro complejas.

Los perfumes suelen contener docenas de componentes químicos, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento si las formulaciones no se revisan periódicamente. Los responsables de las normas comerciales recurren a pruebas rutinarias y a la vigilancia del mercado para identificar productos que incumplen las normas de seguridad.

Los retiros anteriores en el Reino Unido han involucrado una variedad de productos perfumados, incluidos aerosoles corporales y sets de regalo, en los que se descubrieron sustancias prohibidas después de la venta.

Qué deben hacer los consumidores

Se recomienda a los clientes que crean tener Hello de Lionel Richie o Hot de United Colours of Benetton que revisen detenidamente el nombre y el envase del producto. Si tiene un perfume afectado, deje de usarlo inmediatamente y devuélvalo a Savers Health and Beauty para obtener un reembolso completo.

Los consumidores que tengan dudas sobre si su producto está incluido en el retiro pueden consultar con Citizens Advice o con su servicio local de normas comerciales. Los minoristas también han recomendado a los compradores estar atentos a las alertas de seguridad y los retiros de productos cosméticos.

La retirada de los dos perfumes sirve como recordatorio de que incluso las marcas reconocidas están sujetas a estrictas normas de seguridad. Los reguladores afirman que la vigilancia continua es esencial para garantizar que las sustancias químicas prohibidas se eliminen por completo de los productos de consumo y que las protecciones de la salud pública sigan siendo eficaces.