Los restos de los 32 militares cubanos asesinados por EEUU en Venezuela durante el operativo que capturó al presidente autoritario Nicolás Maduro fueron devueltos a su país en cajas más pequeñas que ataúdes.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron el recibimiento de los restos por una banda militar durante una ceremonia presidida por el presidente Miguel Díaz-Canel y el ex líder Raúl Castro, así como altos mandos militares.

El general Lázaro Alberto Álvarez afirmó que los caídos representaban el apoyo del país a la patria y a sus aliados. "Si algo ha demostrado este doloroso capítulo de la historia, es que el imperialismo puede poseer las armas más sofisticadas, puede imponer inmensas riquezas materiales, puede comprar las mentes de los indecisos, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano ", afirmó.

Los restos fueron trasladados en caravana al Ministerio de las Fuerzas Armadas por las principales avenidas del país. Miles de personas rindieron homenaje saludando y ondeando banderas cubanas.

En total, 32 soldados cubanos murieron en el operativo que culminó con la captura de Maduro. Un sobreviviente describió recientemente las escenas que se desarrollaron durante la madrugada del 3 de enero. Maduro había ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad durante los últimos meses a medida que se intensificaba la presión estadounidense sobre su régimen, detalló The New York Times.

En una entrevista televisiva, el soldado señaló que él, junto con sus compañeros de tropa, estaban "cumpliendo nuestra misión en Venezuela, apoyando al país en su defensa contra el imperialismo".

Continuó detallando el momento en que comenzó el ataque, calificándolo de "desproporcionado". "Involucró aviones, bombas, drones y dos helicópteros Apache que bombardearon indiscriminadamente la zona donde nos encontrábamos, buscando no dejar a nadie con vida".

Demostraron una brutalidad particular hacia nuestros compañeros. Evidentemente, su propósito era acabar con la vida de todos los que estábamos en ese lugar, añadió.

Por otra parte, un informe de AFP citó a un ex oficial del ejército venezolano diciendo que la inteligencia cubana convenció al régimen de Maduro de que Estados Unidos nunca atacaría al país sudamericano , una noción que jugó un papel importante en su captura.

Una vez iniciada la operación, diversos factores contribuyeron a su éxito. El New York Times detalló que los avanzados sistemas de defensa aérea del país, adquiridos a Rusia, no estaban conectados al radar cuando las fuerzas estadounidenses aterrizaron en Caracas.

El medio afirmó que la "incompetencia" de los militares jugó un papel importante en el éxito de la operación, ya que sus sistemas antiaéreos quedaron prácticamente desconectados durante la operación.

Además, es posible que no hayan funcionado durante años, según analistas y exfuncionarios citados por el NYT. Vídeos e imágenes satelitales revisados por el medio determinaron que algunos componentes aún estaban almacenados en el momento del ataque.