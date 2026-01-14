La idea de pasar más de cinco años en la cárcel parece inaceptable para Sean "Diddy" Combs, quien no ha dejado de presionar para que le den un salvavidas presidencial desde tras las rejas.

Según The Sun, recurrió a un intermediario improbable en un último esfuerzo para conseguirlo.

El tabloide británico informó que el excampeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson entregó personalmente una carta escrita a mano de Combs al presidente Donald Trump durante una visita a la Casa Blanca en noviembre, una afirmación que Trump ha confirmado parcialmente.

El magnate de la música caído en desgracia, que está cumpliendo una condena en una prisión federal, supuestamente le pidió a Tyson que actuara como intermediario mientras buscaba un indulto presidencial.

Trump reconoció la semana pasada que Combs se había comunicado directamente con él y le dijo al New York Times que el rapero le había "pedido un indulto", lo cual "llegó a través de una carta".

El presidente agregó que no está considerando conceder el indulto.

El papel de Mike Tyson en la solicitud de indulto

Según The Sun, personas cercanas a Tyson afirmaron que uno de los confidentes de Combs se acercó al boxeador y le pidió que le entregara personalmente la carta a Trump. Una fuente declaró al medio que Tyson "estaba nervioso", pero finalmente accedió a compartir el mensaje durante una visita a la Casa Blanca.

Tyson, de 59 años, no ha hecho declaraciones públicas sobre el informe. The Sun afirmó haber contactado a sus representantes para obtener comentarios. La Casa Blanca, por su parte, no negó que Tyson hubiera entregado la carta, pero reiteró que la postura del presidente permanece inalterada.

"Los informes de los medios sobre el indulto de Diddy son erróneos", declaró un portavoz de la Casa Blanca en un comunicado, según USA Today . "El presidente, y no fuentes anónimas, es quien decide en última instancia sobre todos los indultos".

Tyson ya había expresado su compasión por Combs. En una entrevista de 2024, antes de su encarcelamiento, Tyson dijo: "Le deseo lo mejor. En la vida, le deseo lo mejor".

Durante la sentencia, Combs supuestamente pidió clemencia y rompió a llorar en el tribunal. Si bien la fiscalía había solicitado penas más severas amparándose en las leyes de crimen organizado, el jurado finalmente lo condenó únicamente por cargos relacionados con la prostitución.

La abogada defensora Teny Geragos reconoció previamente el historial de violencia de Combs, pero argumentó que no constituía trata de personas con fines de explotación sexual. "Es evidencia de violencia doméstica", declaró al jurado durante los alegatos iniciales. "Pero no es evidencia de trata de personas con fines de explotación sexual".

Venta de activos mientras se está encarcelado

Mientras continúan sus batallas legales, Combs también ha estado desprendiéndose de importantes activos. People informó que el rapero vendió su jet privado Gulfstream G550 meses después de su condena.

Un portavoz de Silver Air Private Jets confirmó a People que la empresa ya no gestiona la aeronave tras un cambio de propietario en octubre de 2025. Si bien no se reveló el precio de venta, los aviones similares suelen venderse por entre 15 y 20 millones de dólares.

Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que el avión ya no está registrado a nombre de Combs' LoveAir LLC y ahora lleva una nueva matrícula de San Marino. Construido en 2015, el avión tenía capacidad para 14 pasajeros y anteriormente estaba disponible para vuelos chárter.

Combs cumple actualmente una condena de 50 meses en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, Nueva Jersey. Fue trasladado allí desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el otoño pasado después de que sus abogados solicitaran acceso a programas de rehabilitación de drogas.