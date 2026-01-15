Irán lanzó una dura advertencia al presidente estadounidense Donald Trump, mostrando un gráfico de su fallido asesinato en 2024 y sugiriendo que "las balas no fallarán esta vez".

Se emitió en un momento en que la situación entre los dos países está al límite, la amenaza de un conflicto militar se intensifica y las relaciones entre Estados Unidos e Irán están al borde del desmoronamiento, mientras continúan las manifestaciones en Irán y existe la posibilidad de una acción militar.

El miércoles la televisión estatal iraní transmitió un mensaje amenazante dirigido a Trump, mostrando una imagen de su mitin de campaña de 2024 en Pensilvania, en el que recibió un disparo del pistolero Thomas Crooks.

El video decía: "Esta vez no fallará". El clip se viralizó en redes sociales y emisoras iraníes, y fue un claro indicio de una amenaza directa al presidente.

La imagen y el texto se perciben como provocativos, ya que Trump acaba de decir cosas agresivas sobre Irán.

Trump publicó en Truth Social sus reflexiones: "Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió. "Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió.

Las protestas del pueblo iraní contra las dificultades económicas y el Estado son fatales y se ha informado de la muerte de más de 2.000 manifestantes desde diciembre de 2022.

La amenaza de Irán de asesinar a Trump no es nueva

Más de un año antes, funcionarios estadounidenses declararon que un ciudadano afgano, Farhad Shakeri (de 51 años, residente en Teherán), fue acusado de conspirar para matar a Trump.

El Departamento de Justicia informó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) había ordenado a Shakeri espiar al presidente e incluso podría matarlo. También se acusó a otras personas de apoyar la vigilancia.

Las autoridades entonces hablaron abiertamente sobre las amenazas que Irán tenía contra los líderes estadounidenses.

El Fiscal General Merrick Garland dijo que "hay pocos actores en el mundo que representen una amenaza tan grave a la seguridad nacional de Estados Unidos como Irán".

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó las acusaciones de totalmente infundadas y dijo que eran parte de una conspiración intencional.

"El Departamento de Justicia ha acusado a un agente del régimen iraní a quien el régimen le encargó dirigir una red de socios criminales para promover los complots de asesinato de Irán contra sus objetivos, incluido el presidente electo Donald Trump", agregó Garland.

Irán ha reaccionado con severas advertencias.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, publicó en X : "El presidente de Estados Unidos, que menciona repetidamente la inútil historia de la agresión contra las instalaciones nucleares de Irán, haría mejor en mencionar también el ataque a la base estadounidense Al Udeid con misiles iraníes. Sin duda, esto contribuirá a una comprensión real de la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión".

رییس جمهور #آمریکا که به صورت مکرر، ماجرای تجاوز بی حاصل به مراکز هسته ای #ایران را بیان می کند بهتر است به شخم زدن پایگاه آمریکایی #العدید توسط موشکهای ایرانی هم اشاره کند. قطعا به ایجاد درک واقعی از اراده و توانمندی ایران برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز کمک خواهد کرد. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 14, 2026

Retórica explosiva y operaciones militares

Esta nueva amenaza se produce cuando hay una mayor alerta militar en el Medio Oriente y se ordenó a las fuerzas militares estadounidenses en una gran base en Qatar evacuar la base como medida de precaución en vista de las tensiones en la región.

La Oficina Internacional de Medios de Qatar ha confirmado la acción como reacción a las tensiones existentes en la región y para proteger infraestructuras esenciales e instalaciones militares.

Estados Unidos ha comenzado a reubicar sus fuerzas desde la base aérea de Al Udeid a otras áreas para minimizar las posibilidades de represalias iraníes.

La inestabilidad interna y las protestas en Irán

Todavía hay disturbios internos en Irán.

Desde diciembre de 2022, se han producido manifestaciones en todo el país debido a las dificultades económicas, la represión política y la corrupción.

Los manifestantes han estado coreando consignas contra el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y han mostrado su apoyo a Reza Pahlavi, hijo del ex Sha de Irán, que se encuentra en el exilio.

Fuentes afirman que el ataque podría tener lugar en las próximas 24 horas.