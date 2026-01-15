Kylie Jenner y Timothée Chalamet vuelven a estar en el centro de las especulaciones sobre su matrimonio después de que nuevos informes afirmaran que la pareja está viviendo junta y enfrenta una creciente presión por parte de Kris Jenner para formalizar su futuro con un acuerdo prenupcial férreo.

Según se informa, la "mamá" de la dinastía Kardashian, Kris Jenner, es la fuerza impulsora detrás de la demanda de un documento legal para proteger el patrimonio neto estimado de Kylie, de entre 670 y 700 millones de dólares.

Los expertos de la industria sugieren que, si bien la pareja no está legalmente casada, han estado viviendo juntos en Los Ángeles durante más de un año y están "efectivamente casados" en su vida cotidiana.

Supuestamente, Jenner ha expresado su preocupación de que la naturaleza romántica "impulsiva" de Kylie podría llevar a una boda repentina sin un acuerdo prenupcial "férreo", que se considera necesario dado que la fortuna de Chalamet, aunque significativa en aproximadamente 25 millones de dólares, es una fracción de la riqueza del fundador de Kylie Cosmetics.

Las declaraciones de la temporada de premios provocan conversaciones sobre el matrimonio

Los rumores volvieron a surgir con renovado vigor en enero de 2026, tras las declaraciones públicas de amor de Chalamet hacia su "pareja" durante los 83° Globos de Oro el 11 de enero y los Critics Choice Awards el 4 de enero, donde reconoció públicamente su relación de tres años por primera vez.

La pareja reside principalmente en Los Ángeles, aunque recientes avistamientos en importantes ceremonias de premios han consolidado su estatus como la pareja más poderosa de Hollywood .

La narrativa de un matrimonio "inminente" o "secreto" se ha visto reforzada por las muestras de afecto cada vez más públicas de la pareja.

En la 83ª edición de los Globos de Oro, Chalamet se llevó el trofeo al Mejor Actor de Comedia o Musical por su papel en Marty Supreme, y agradeció específicamente a Jenner como su "compañera" en su discurso de aceptación.

A pesar de las apariencias 'enamoradas', fuentes cercanas a la familia indican que los trámites legales siguen siendo un punto de fricción.

Según se informa, Kris Jenner le "recuerda a Kylie casi a diario" que se asegure de que cualquier posible propuesta de matrimonio esté precedida por un contrato firmado por Kylie, manteniendo los bienes de las Kardashian-Jenner dentro del "casillero" familiar.

Vivir juntos y estar prácticamente casados

Según se informa, la transición de un romance discreto a una unión de hecho ha sido una evolución constante durante los últimos tres años.

Según fuentes cercanas, la estrella de Dune se ha convertido en un elemento fundamental en la vida de Kylie, incluso participando activamente en las rutinas de sus dos hijos, Stormi y Aire. Amigos de la pareja los describen como "obsesionados el uno con el otro", señalando que rara vez se separan.

Sin embargo, esta felicidad doméstica es precisamente lo que ha despertado el instinto protector de Kris Jenner. Supuestamente, a la madre le preocupa que el historial de generosidad de Kylie, a veces descrito por sus familiares como "imprudente", pueda dejarla vulnerable.

Aunque Timothée es considerado un "príncipe de Hollywood", la enorme disparidad en sus carteras financieras implica que, desde una perspectiva empresarial, el patrimonio de Jenner considera un acuerdo prenupcial como un requisito indispensable para cualquier unión legal. Los informes sugieren que Kris tiene mucha prisa por tener la documentación lista antes de que se concrete el compromiso.

Confesiones públicas y presiones profesionales

A medida que avanza el 2026, la pareja ha superado la fase de "lanzamiento suave" de su relación. La reciente publicación de fotos de Chalamet en Instagram , el 12 de enero de 2026, tras ganar el Globo de Oro, incluyó un sutil cameo de la mano de Jenner sosteniendo su trofeo, lo que marcó uno de sus reconocimientos más directos en redes sociales sobre su relación. Sin embargo, aunque la pareja parece unida, algunos informes sugieren que el círculo íntimo de Chalamet se mantiene cauteloso.

Se rumorea que allegados al actor temen que el "efecto Kardashian" pueda afectar su estatus como actor serio. Por otro lado, se dice que Kylie entra en pánico ante cualquier sugerencia de retirarse. Esta dinámica de tira y afloja, sumada a la presión de un contrato legal enorme, significa que, si bien la pareja puede estar "prácticamente casada" en espíritu, un certificado legal sigue siendo un obstáculo complejo.