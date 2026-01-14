La muerte de John Forte ha reabierto una de las historias inconclusas más inquietantes del hip-hop. El rapero y productor de Fugees, nominado al Grammy y considerado un gran exponente, fue encontrado muerto en su casa de Chilmark, Martha's Vineyard, el 12 de enero de 2026, a los 50 años.

Forte, un arquitecto fundamental del exitoso álbum de The Fugees, 'The Score', fue encontrado inconsciente el lunes por la tarde por un vecino.

Cuando la policía confirmó que no hubo señales inmediatas de juego sucio, resurgieron antiguas preguntas sobre lo que descarriló la carrera de John Forte en 2000 y cómo un ascenso alguna vez prometedor dio un giro brusco y castigador.

Casi tres décadas después de que "The Score" lo convirtiera en un nombre mundial, la historia de Forte es tanto una advertencia como un estudio de resiliencia. Su muerte ha impulsado una mirada más profunda a los eventos que marcaron su vida, desde su éxito inicial hasta el encarcelamiento, la recuperación y un final abrupto.

Los días de gloria de John Forte

Según PEOPLE , John Forte nació en Brooklyn, Nueva York, y demostró talento musical desde muy joven. Se formó como violinista clásico, actuó en la Academia de Música de Brooklyn y posteriormente obtuvo una beca para la Academia Phillips Exeter de New Hampshire. La música siguió siendo fundamental mientras se adentraba en el hip-hop durante su adolescencia, aprendiendo técnicas de producción mientras pasaba tiempo en estudios con Gang Starr, incluyendo al productor DJ Premier.

A mediados de los 90, Forte trabajaba como ejecutivo de A&R en Rawkus Records, mientras desarrollaba su propio sonido. Su gran éxito llegó en 1996, cuando Lauryn Hill lo presentó a los Fugees.

Wyclef Jean invitó posteriormente a Forte a protagonizar el tema "Cowboys" en The Score . El álbum se convirtió en un éxito mundial, vendiendo más de 22 millones de copias y ganando el premio al Mejor Álbum de Rap en los Grammy .

Forte continuó con apariciones en el trabajo en solitario de Wyclef Jean y lanzó su álbum debut Poly Sci en 1998.

La caída de la carrera de Forte explicada

A pesar de las altas expectativas, Poly Sci no logró consolidarse. Forte fue despedido de su sello discográfico y posteriormente describió el período como desestabilizador.

En julio de 2000, su carrera se desmoronó al ser arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark. Fue acusado de posesión con intención de distribuir cocaína y conspiración para distribuirla, después de que las autoridades lo vincularan a una redada de drogas controladas con cocaína líquida.

Forte fue declarado culpable y sentenciado a una pena obligatoria de 14 años bajo las leyes federales de drogas. Cumplió su condena en la FCI Loretto, una prisión de baja seguridad en Pensilvania . Durante su encarcelamiento, Forte dedicó años a estudiar derecho y posteriormente aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, volviendo a centrarse en la música.

Su sentencia fue finalmente conmutada en noviembre de 2008 por el presidente George W. Bush, tras la defensa de músicos como Carly Simon, su hijo Ben Taylor y el ex senador de Utah Orrin Hatch.

La vida después de la prisión

Tras su liberación en diciembre de 2008, Forte regresó a Nueva York y retomó su carrera musical de forma independiente. Colaboró con varios artistas, compuso para cine y televisión, y en 2012 escribió "Something to Lean On" , el tema inaugural de los Brooklyn Nets.

Posteriormente se estableció a tiempo parcial en Martha's Vineyard, donde conoció a la fotógrafa Lara Fuller. La pareja se casó en 2017 y tuvo dos hijos, Wren y Haile. El trabajo posterior de Forte reflejó temas de reflexión, justicia y recuperación, incluyendo su álbum de 2021 , Vessels, Angels & Ancestors .

John Forte encontrado muerto

La muerte se confirmó el 12 de enero, cuando la policía respondió a una llamada a las 14:25 en su domicilio de Chilmark. Forte fue declarado muerto en el lugar. El jefe de policía de Chilmark, Sean Slavin, declaró que no había indicios de violencia y confirmó que el caso se había remitido a la Oficina del Médico Forense del Estado de Massachusetts, con la asistencia de detectives de la policía estatal.

No se ha determinado la causa de su muerte. Los informes indican que Forte había sufrido una hospitalización grave relacionada con una convulsión aproximadamente un año antes.

Los fanáticos también compartieron mensajes de dolor en línea, describiendo a Forte como un artista respetado cuya vida estuvo marcada por el talento, el castigo y la perseverancia.

Batallas de salud y legado final

En los meses previos a su muerte, Forté se mantuvo creativo a pesar de sus problemas de salud. Recientemente había compuesto la banda sonora del documental "Eyes on the Prize" de HBO y, según se informa, estaba desarrollando una película sobre su propia trayectoria desde Brownsville hasta la redención sancionada por la Casa Blanca.

Mientras el médico forense estatal investiga la muerte desatendida, el mundo del hip-hop llora a un hombre que demostró que el declive de su carrera no fue el capítulo final. El sencillo homenaje de Wyclef Jean, "This one hurts", refleja el sentimiento de una generación que vio a Forté como un símbolo de resiliencia.