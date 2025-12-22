Los videos de música pop solían ser un sistema de entrega. En 2025, se sentían más cercanos a los destinos.

A lo largo del año, varios lanzamientos impulsaron el formato hacia la ambición, tomando prestado de la nostalgia, el arte escénico y la distorsión digital justa para mantener la incertidumbre. El hilo conductor no fue el presupuesto ni la escala. Fue la intención. Estos videos pedían ser vistos más de una vez, pausados, recortados, discutidos. Se expandieron rápidamente en línea y se mantuvieron estables culturalmente.

A continuación se presentan cinco que ayudaron a definir cómo lucieron los visuales pop este año y por qué fueron importantes.

Doechii, 'La negación es un río'

El lenguaje visual de Doechii siempre ha sido teatral, pero "Denial Is a River" lo afinó hasta convertirlo en algo más cercano a la puesta en escena psicológica. El video comienza en un mundo de comedia de situación hiperlimpio de finales del siglo XX, con risas enlatadas que suenan un poco demasiado fuertes. A medida que la canción avanza, el escenario se fractura. Los colores se intensifican y luego se agrian. La cámara se detiene más tiempo del que se puede permitir.

La estructura refleja el arco emocional de la canción sin detallarlo. El humor se transforma en algo más extraño, más cercano al duelo procesado en público. En línea, los fans la trataron menos como un clip y más como material en bruto, extrayendo momentos para editarlos y reformulándolos como confesiones personales. Marcó un cambio en cómo las imágenes de rap pueden transmitir vulnerabilidad sin suavizar los bordes.

Lady Gaga, 'Abracadabra'

Gaga​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ es famosa por su estilo exagerado, pero "Abracadabra" no parece estar atrapada en la novedad solo por el hecho de hacerlo. El video, dirigido con el enfoque de una bailarina en el ritual y la repetición, es como una misa no religiosa que se revela gradualmente. El área se transforma en algo así como un templo y una fábrica gracias a la combinación del atuendo oscuro, el movimiento de la gente como un coro y el uso de la luz de forma muy agresiva.

El atractivo reside en el compromiso. Gaga no ignora el espectáculo. Se entrega a él, permitiendo que la coreografía y el diseño de producción dominen el encuadre. En un momento pop definido por la moderación y la sutileza, "Abracadabra" se sintió casi confrontacional por su escala. Recordó a los espectadores que el maximalismo, ejecutado con disciplina, aún tiene poder.

Charli XCX, 'Casa'

Charli XCX nunca se ha mantenido en un único estilo estético por mucho tiempo, y "House" lleva esa inquietud al terreno gótico. Filmado como un sueño febril en un campo abierto, el video cambia la iluminación de un club por niebla, viento y fantasmas. El vestuario evoca el drama de época sin comprometerse del todo, lo que mantiene la atmósfera inestable.

Lo que lo hace funcionar es la moderación. La cámara se desvía. La actuación es introspectiva. En lugar de buscar la viralidad, el video invita a una interacción más pausada, la que termina en mood boards y referencias de moda semanas después. Es pop como atmósfera, menos ganchos que fascinación.

Addison Rae, 'La fama es un arma'

"Fame Is a Gun" suena como una sátira contundente. Rae presenta la cultura influencer como absurda y agotadora, escenificando escenas en interiores impecables que poco a poco se llenan de desorden visual. Las sonrisas se congelan. El movimiento se vuelve nervioso. El brillo no se agrieta de golpe. Se descascara.

La fuerza del video reside en la autoconciencia sin complejos. Rae no se sitúa al margen del sistema que critica. Está dentro de él, beneficiándose de él, afectada por él. Esa tensión llevó el video mucho más allá de su público objetivo, especialmente entre los espectadores que dominan el lenguaje del agotamiento y la alegría performativa.

FKA Twigs, 'Striptease'

Pocos artistas tratan el cuerpo con tanta delicadeza como FKA Twigs, y "Striptease" continúa esa línea de investigación con un enfoque inquietante. Filmado en espacios industriales austeros, el vídeo se centra en un movimiento que se siente a la vez íntimo y ajeno. Las extremidades se doblan. La cámara observa sin consuelo.

No hay narrativa que decodificar, solo sensación e implicación. Es un estudio sobre ser visto y su costo. Los críticos se inclinaron por su negativa a pulir los detalles, mientras que los clubes y espacios de espectáculos se inspiraron en su iluminación y lenguaje físico. En un año repleto de efectos, "Striptease" destacó por su despojamiento.

Lo que sumó

En conjunto, estos videos apuntaban a un cambio más amplio. Las imágenes dejaron de ser solo herramientas de marketing en 2025. Se convirtieron en ecosistemas de estados de ánimo, diseñados para perdurar a través de clips cortos, filtros y reinterpretaciones de los fans. La nostalgia emergió, pero rara vez de forma directa. La tecnología se presentó como textura, no como novedad.

Los artistas que triunfaron entendieron algo simple: la atención no se logra gritando más fuerte. Se logra construyendo un mundo al que valga la pena regresar. Incluso después de que el pergamino avance.