El actor irlandés Peter Claffey admite que se sintió aterrorizado por protagonizar la nueva serie derivada de " Game of Thrones ", "A Knight of the Seven Kingdoms", que se estrenó este fin de semana en HBO.

El exjugador de rugby de 29 años asume el papel de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un humilde caballero errante que navega por Westeros aproximadamente 100 años antes de los eventos de la serie original.

Claffey, que mide 1,98 m, consiguió el papel tras una exhaustiva búsqueda de casting que incluyó a más de 150 clubes deportivos de Europa y Estados Unidos. La serie marca su primer papel protagonista importante y el primer spin-off de Juego de Tronos que no se centra en la realeza ni en grandes elencos.

Claffey declaró a la revista PEOPLE que era un fanático incondicional de la serie original de "Juego de Tronos" y comprendía la profunda admiración que los espectadores sentían por la franquicia. Esta consciencia contribuyó a su ansiedad ante la enorme responsabilidad.

El actor dijo que vomitó tres veces antes de su primera reunión tras ser elegido, una reacción que, según el showrunner Ira Parker, encaja perfectamente con la ansiedad de Dunk. Hasta la segunda mitad del rodaje, Claffey encontró la experiencia estresante, aunque la constante carga de trabajo le dejó poco tiempo para reflexionar sobre la presión.

La serie sigue a Dunk después de la muerte de su amo mientras se enfrenta a un joven escudero llamado Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, de 10 años.

La pareja desarrolla una química fraternal inmediata que cimienta la temporada de seis episodios. Claffey elogió la madurez y el fenomenal talento actoral de su joven coprotagonista, señalando que algunas de las escenas de Ansell se encuentran entre las mejores actuaciones que ha presenciado.

Los actores estrecharon lazos durante los dos meses de preparación en Belfast, visitando con frecuencia un salón recreativo y una bolera locales. Claffey también pasó tiempo con la familia de Ansell, construyendo una base que se tradujo naturalmente en su dinámica en pantalla.

A diferencia de los protagonistas anteriores de "Game of Thrones" que buscaban tronos o poder político, Dunk representa un cambio como hombre común y corriente que busca respeto básico y refugio ocasional, informó el New York Times .

Claffey explicó que su personaje simplemente aspira a ser un caballero respetable, siguiendo el código moral que le enseñó su difunto señor, Ser Arlan. Sin embargo, Dunk pronto descubre que los caballeros que una vez admiró a menudo no están a la altura de los ideales caballerescos, lo que lo obliga a cuestionarse si el honor realmente importa en un mundo tan despiadado.

El actor relacionó esta lucha con su propia trayectoria de jugador de rugby a artista, tras haber crecido en un pequeño pueblo irlandés donde la actuación era objeto de burlas. Abandonó su pasión durante años antes de finalmente asistir a la escuela de arte dramático, una decisión que ahora considera redentora.

El spin-off se distingue por su escala íntima y su enfoque en la gente común en lugar de en dinastías en expansión, aunque mantiene la violencia característica de la franquicia y su realismo turbio.

Las primeras reseñas elogian el humor y la emoción que impregnan las aventuras de Dunk y Egg, destacando especialmente la sincera interpretación de Claffey. El actor mantiene la esperanza de que los fans acojan la serie con entusiasmo, aunque reconoce la difícil tarea de cumplir con las expectativas de un universo tan querido, según Los Angeles Times .