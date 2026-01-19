El príncipe Harry regresó a Londres el lunes para afrontar una de las batallas legales más importantes de su vida pública. El duque de Sussex llegó a los Tribunales Reales de Justicia a las 10:05 h, vestido con un traje impecable y cargando con el peso de las acusaciones contra uno de los medios de comunicación más poderosos de Gran Bretaña.

Associated Newspapers Limited, editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, está acusada no solo de invadir la privacidad de Harry, sino también de orquestar una campaña sistemática de vigilancia ilegal que se prolongó durante casi tres décadas. Las acusaciones incluyen escuchas telefónicas ilegales, investigadores privados que instalaron dispositivos de escucha en automóviles, periodistas que falsificaron historiales médicos confidenciales y llamadas telefónicas fijas en directo interceptadas y grabadas sin consentimiento.

Estas reclamaciones, documentadas en presentaciones judiciales desde 1993 a 2011 con evidencia que sugiere que la mala conducta continuó en 2018, forman parte de un caso más amplio que involucra a siete demandantes de alto perfil: celebridades y figuras públicas que han ido más allá de los acuerdos silenciosos y de confidencialidad.

Nueve semanas de ajuste de cuentas en los tribunales

El juicio ante el juez Nicklin durará nueve agotadoras semanas. Harry tiene previsto declarar en persona el martes y el miércoles, permaneciendo en la sala todo el día mientras los abogados analizan sus alegaciones con la precisión y la agresividad que exige la guerra jurídica moderna.

Es un compromiso que habla por sí solo de su determinación. No asistirá al juicio más allá de esos dos días, centrando su presencia en el testimonio más importante: el suyo.

La sala del tribunal está abarrotada. La presencia mediática es abrumadora. Durante décadas, Harry se ha quejado de ser perseguido, vigilado y manipulado por los mismos periodistas que ahora están sentados en la galería, viéndolo testificar. La ironía no pasa desapercibida.

Lo que antes se llevaba a cabo en la sombra y a través de llamadas telefónicas susurradas, ahora se desarrolla bajo la dura mirada del escrutinio público. El abogado David Sherborne, representante de los demandantes, expuso el alcance de las acusaciones.

Los actos ilícitos en cuestión incluyen la interceptación ilegal de mensajes de voz, la escucha de llamadas de teléfonos fijos en directo y la obtención de historiales médicos. Estas no son decisiones editoriales tomadas en un terreno ético turbio.

Estos son delitos. La magnitud de las faltas, argumentó Sherborne, no puede sobreestimarse. A partir de 1993 —supuestamente durante casi 30 años—, este patrón de mala conducta se institucionalizó.

Por qué este juicio importa más allá de los titulares

ANL ha presentado una defensa enérgica. La editorial ha negado todas las acusaciones de irregularidades y, en 2023, intentó que se desestimara el caso por prescripción, es decir, porque se presentó demasiado tarde para ser procesable legalmente. Los tribunales rechazaron este argumento de forma contundente. El caso continuará.

Para Harry, este momento representa algo que ha buscado durante años: rendición de cuentas. No una disculpa preparada por abogados corporativos. No un pago confidencial firmado bajo un acuerdo de confidencialidad que silencia la verdad.

Auténtica rendición de cuentas ante los tribunales, con un juez y un jurado examinando las pruebas abiertamente, sin censuras, órdenes de supresión ni cláusulas de silencio que le impidieran hablar después. Llegó al tribunal "confiado", según informaron los testigos, aunque la palabra difícilmente describe el panorama emocional de semejante momento.

Esto es personal. Se trata de la soberanía sobre la propia vida y dignidad. Y se trata de desafiar a una industria que durante mucho tiempo ha operado con casi total impunidad.

Los próximos dos días determinarán mucho. Pero la presencia de Harry en ese tribunal ya marca un hito en el derecho a la privacidad, la rendición de cuentas de los medios y la disposición de figuras poderosas a oponerse públicamente a las irregularidades institucionales, cueste lo que cueste.