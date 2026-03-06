Figuras de Hollywood como David Archuleta y Melissa Fumero convirtieron la ceremonia de los Latin Honors de GLAAD 2026 en Los Ángeles en un momento inesperadamente intenso el martes, al llegar con elegantes atuendos de gala y pequeños botones de "ICE Out" prendidos a sus atuendos. La protesta, silenciosa pero contundente, dirigida contra la agenda migratoria del presidente Donald Trump, convirtió la alfombra roja del Hotel Sofitel en un escenario más intenso y político de lo habitual.

Su gesto se conoció pocos días después de que The Washington Post informara que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se preparaba para cerrar el Campamento East Montana , un centro de detención construido recientemente en la base militar estadounidense de Fort Bliss, El Paso, que actualmente enfrenta un brote de sarampión. Este hecho agudizó las tensiones en una conversación ya tensa sobre la aplicación y supervisión de la ley migratoria.

Las insignias fueron deliberadamente discretas. No hubo discursos, ni salidas coreografiadas, ni intentos de crear un movimiento organizado sobre la alfombra. En cambio, el mensaje parecía ser de alineación: un pequeño accesorio colocado apresuradamente que indicaba apoyo a quienes pedían reformas. Fumero, Archuleta, Stephanie Beatriz, Isabella Gomez, Michael Cimino, Cesar Camacho y David Fumero se encontraban entre quienes lucieron las insignias. Esta elección le dio a la noche un aire diferente, rompiendo con el brillo habitual de la temporada de premios.

La política de la alfombra roja y el mensaje "ICE Out"

Los Latine Honors de GLAAD se enmarcan en el ecosistema más amplio de los Media Awards , un conjunto de ceremonias diseñadas para amplificar la representación LGBTQ en español y latina. La lista de invitados de este año, ya repleta de estrellas, estuvo encabezada por homenajeados como Quinta Brunson, nombrada en los materiales del evento como ganadora del Premio Vanguardia. El premio reconoce a quienes han promovido la aceptación LGBTQ, y a Brunson se le atribuye desde hace tiempo la incorporación de personajes queer en la Escuela Primaria Abbott sin convertirlos en anuncios de servicio público. Su frase, ahora ampliamente citada, para expresar ese enfoque —"La gente es gay"— ha sido acogida por todas las comunidades de fans.

La ceremonia también reflejó un reconocimiento más amplio a la labor artística. Abbott Elementary está nominada a Mejor Serie de Comedia, junto con Hacks y Survival of the Thickest . Por otro lado, el actor de Saturday Night Live, Bowen Yang, y el comediante Matt Rogers recibirán el Premio Stephen F. Kolzak, que reconoce a profesionales de los medios LGBTQ cuya visibilidad ha tenido un impacto demostrable en la cultura del entretenimiento. Entre los galardonados anteriores mencionados en el informe se encuentran Laverne Cox, Niecy Nash Betts, Cynthia Erivo, Wanda Sykes y Jim Parsons, lo que sitúa a los galardonados de este año entre los más experimentados.

La propia contribución de Yang y Rogers al análisis queer, su podcast Las Culturistas , ha generado una audiencia fiel en torno a su análisis, a veces afectuoso y, a la vez, cáustico, de la cultura pop. También está nominado a Podcast Destacado, junto con The Read y We Can Do Hard Things .

Se informa que la ceremonia del 5 de marzo incluirá la actuación de Demi Lovato, junto con el debut de Eli en los Media Awards, nominado a Artista Revelación Musical Destacado. Se espera la asistencia de la patinadora artística Amber Glenn, con Jonathan Bennett como presentador. Los presentadores mencionados en el material del evento incluyen desde Kristen Wiig hasta Cara Delevingne, y desde Rob McElhenney hasta Rhea Seehorn, lo que demuestra el gran alcance de la organización.

La política migratoria ensombrece los honores latinos de GLAAD

A pesar del esplendor del lugar y la lista de invitados, el telón de fondo de la política migratoria estadounidense nunca desapareció del todo. El Washington Post describió el Campamento East Montana como construido a toda prisa y actualmente lidiando con un brote de sarampión. Un documento compartido internamente en el ICE indicó que la agencia estaba redactando una carta para rescindir su contrato de 1.200 millones de dólares con Acquisition Logistics LLC, aunque no se especificó un plazo para el cierre. El contrato vence el 30 de septiembre de 2027.

@glaad At GLAAD’s Latin Honors, Stephanie Beatriz speaks about why coming together as a community is so important during this time. #GLAADawards ♬ original sound - glaad

La representante Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, calificó el campamento como el "epítome del fraude, el despilfarro y el abuso", señalando preocupaciones arraigadas sobre la rendición de cuentas y el trato a los detenidos. Sus comentarios subrayaron por qué un modesto botón rojo podría tener más implicaciones políticas de las que su apariencia sugería.

El pin "ICE Out" deja de ser una declaración de moda para convertirse en una admisión de que la alfombra roja no está aislada de las políticas que moldean a las comunidades que celebra. Si ese reconocimiento perdurará más allá de una sola noche, una vez que los flashes se apaguen y las puertas del coche se cierren, es una pregunta que ninguna insignia puede resolver.