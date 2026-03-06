Jack Horner, el renombrado paleontólogo que inspiró al personaje de Alan Grant en Jurassic Park, ha dejado su puesto en la Universidad Chapman. Esto tras revelarse que visitó el rancho del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en Nuevo México en 2012 mientras buscaba financiación para su investigación.

Los correos electrónicos, publicados recientemente por el Departamento de Justicia de EE. UU., han suscitado dudas sobre la conexión de Horner con Epstein, aunque no se ha sugerido ninguna actividad ilegal. Horner lamentó su falta de diligencia debida en aquel momento, señalando que no vio nada extraño ni sospechoso durante sus visitas.

Los intercambios muestran que Horner inicialmente solicitó apoyo financiero para un proyecto, estimando los costos en aproximadamente £12,500 ($15,000), y posteriormente ajustó la cantidad a £7,200 ($8,650). Epstein finalmente hizo una donación de £8,300 ($10,000).

Horner también hizo referencia a las jóvenes que lo acompañaban, quienes, según dijo, "me fueron presentadas cuando eran estudiantes universitarias" y luego lamentó haber usado el término "niñas" en sus correos electrónicos.

Los correos electrónicos revelan solicitudes de financiación y visitas a ranchos

Los correos electrónicos de 2012 revelan que Horner visitó el rancho de Epstein con la intención de explorar posibles fondos para la investigación académica mientras era profesor en la Universidad Estatal de Montana.

En un mensaje, agradeció a un colega por ayudar a organizar la visita y comentó que "Jeffrey y las chicas fueron anfitriones muy amables".

Luego aclaró que se refería a cuatro mujeres presentadas como estudiantes y lamentó la redacción.

Horner declaró que su interés en el apoyo de Epstein se debía únicamente a la reputación del financiero como persona adinerada con interés en la ciencia. "Sabía que ya había sido acusado de solicitar servicios a una prostituta y que ya había cumplido una condena, pero desconocía cualquier otra acusación o conducta indebida", explicó Horner en un comunicado.

También destacó que su visita en 2016 con un estudiante de posgrado no involucró directamente a Epstein; solo estaban presentes el administrador del rancho y su esposa.

Horner dimite tras revisión universitaria

Según la BBC , la Universidad Chapman confirmó que Horner ya no está en la institución, aunque no está claro si renunció o fue despedido.

El anuncio siguió a semanas de atención de los medios luego de que los correos electrónicos se hicieran públicos, lo que generó preguntas sobre la supervisión académica y la responsabilidad de los investigadores al aceptar donaciones de figuras controvertidas.

En su declaración, Horner describió la situación como una lección aprendida sobre la verificación de antecedentes de donantes. Enfatizó que nada durante sus interacciones en el rancho sugería la conducta criminal que posteriormente salió a la luz.

"En retrospectiva, lamento no haber investigado los antecedentes de Epstein más allá de lo que se conocía comúnmente en ese momento, algo que nunca había hecho con otros donantes potenciales", dijo.

La comunidad paleontológica en shock

A pesar de la controversia, los logros científicos de Horner siguen siendo influyentes.

Es ampliamente reconocido por su investigación pionera sobre el comportamiento y el desarrollo de los dinosaurios y se desempeñó como consultor técnico en las películas de Jurassic Park , que llevaron representaciones científicamente informadas de los dinosaurios a la pantalla grande.

El personaje Alan Grant, interpretado por Sam Neill en la franquicia, se inspiró en el trabajo de Horner en Montana.

Sin embargo, la comunidad no puede evitar sentir conmoción e incredulidad. En el subreddit ar/Paleontology, los comentarios expresaron su disgusto por las referencias casuales de Horner a "las chicas" y cuestionaron la ética de sus interacciones con Epstein.

Pero algunos señalaron que, aunque no se ha demostrado que sus acciones sean criminales, reflejan un mal juicio y un comportamiento explotador.

Un comentario resumió el sentimiento: "Literalmente, cada vez que dice "las chicas" me dan ganas de vomitar".