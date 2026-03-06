Bianca Censori entró en un tribunal del centro de Los Ángeles para apoyar a Kanye West en un juicio vestida de forma totalmente distinta a la mujer que lleva dos años sorprendiendo a la internet. Atrás quedaron los monos transparentes y los atuendos casi imperceptibles. En su lugar: una falda larga de satén negro, un cárdigan negro abotonado, gafas y el pelo recogido en un moño ajustado.

La joven de 31 años pasó todo el día del jueves en el estrado de los testigos testificando en nombre de su marido en un juicio civil por la destrucción de su mansión de Malibú valorada en 57 millones de dólares, informó TMZ.

No habló con los periodistas durante su entrada.

La apariencia discreta se produjo después de que el juez Brock T. Hammond emitiera una advertencia antes del juicio. En febrero, les dijo a todas las partes que debían "cumplir con el código de vestimenta básico del tribunal", prohibiendo las gafas de sol, los sombreros y cualquier "dramatismo" en los procedimientos, según The Mirror.

Respuestas de una palabra y una sonrisa para el jurado

An observer inside the courtroom described Bianca as a “chocolate covered razor blade” and stated that she was the “most calculated, composed, and confident woman” the trial has seen. The observer said it was like watching Black Swan 😂 with Bianca never giving more information… https://t.co/ClqkKf7Z71 — Yeezyrih (@Yeeezyrih) March 5, 2026

Dentro del juzgado Stanley Mosk, Censori sonrió al jurado al tomar asiento. Respondió la mayoría de las preguntas con respuestas de una sola palabra, según informó Rolling Stone. La dibujante de sala, Mona Shafer Edwards, la dibujó con una mirada concentrada y seria en todo momento.

Las cuentas de redes sociales que publicaron imágenes del exterior del juzgado describieron a Censori como serena, y algunos afirmaron que su comportamiento inquietó al equipo legal de la demandante. Esta descripción circuló en X e Instagram, pero no pudo ser verificada de forma independiente.

El juicio se centra en Tony Saxon, exgerente de proyectos, que demandó a West por más de un millón de dólares. Saxon alega que fue contratado en 2021 para supervisar las renovaciones en la propiedad frente al mar, conocida como Ando House. Afirma que West le prometió 20 mil dólares semanales, pero solo le pagó una vez, y lo despidió después de aproximadamente siete semanas por plantear problemas de seguridad, informó ABC7.

Censori confirmó el despido de Saxon. La defensa afirmó que renunció.

Censori dijo al tribunal que tiene títulos en arquitectura y que se desempeñó como arquitecta principal en el proyecto Malibú en 2021, trabajando en él brevemente antes de que Saxon se uniera.

Ella testificó que le preguntó a Saxon si tenía licencia de contratista y que él le respondió que sí, informó Courthouse News. El equipo legal de West argumenta que Saxon no tenía licencia, lo que, según la ley de California, le impediría demandar por salarios impagos. Saxon ha mantenido que siempre fue sincero al afirmar que no la tenía.

También confirmó que Saxon fue despedido. Esto contradice directamente la afirmación de la defensa de que abandonó el trabajo. "Lo despidieron", dijo Censori y explicó que no era algo raro. Al preguntarle por qué, respondió: "algunas personas conectaron con su personalidad y otras no".

Añadió que las personas del círculo de West tienden a exagerar sus posibilidades. "Le dicen que sí solo para mantenerse en su círculo, para tener oportunidades".

Los mensajes de texto contaban una historia diferente

Los mensajes de texto presentados ante el tribunal presentaban una imagen más compleja de lo que sugería el testimonio de Censori. Saxon le había estado enviando mensajes de texto sobre su dolor de espalda y su desesperación por abandonar la propiedad. "Ya no puedo vivir aquí", escribió. "Necesitamos seguridad para poder irme". Al preguntarle si le había transmitido esas preocupaciones a West, respondió: "No era asunto mío".

Censori refutó el testimonio de otros testigos que describieron los planes de West para la casa como en constante cambio. "Creo que usó ese lenguaje para referirse a la estética", dijo sobre la descripción de "desconectada de la red. Siempre iba a ser una residencia".

Los abogados de West argumentaron que Saxon recibió 240.000 dólares por menos de dos meses de trabajo. West negó todas las acusaciones y presentó su propia demanda contra Saxon en enero de 2026, alegando que un gravamen de 1,8 millones de dólares sobre la propiedad era ilícito.

Se espera que el juicio civil dure aproximadamente 12 días. El jurado de 12 miembros necesita nueve votos para llegar a un veredicto.