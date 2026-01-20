Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha sido acusado de nuevos cargos, incluido un grave delito de narcóticos, semanas antes del inicio de su juicio por múltiples acusaciones de violación. La fiscalía anunció el lunes los seis cargos adicionales, que abarcan incidentes que se remontan a 2020.

Høiby, de 29 años, admitió haber transportado 3,5 kilogramos de marihuana, pero niega otras acusaciones, como violar una orden de restricción.

Cargos y arrestos previos

Høiby fue detenido por primera vez el 4 de agosto de 2024 tras agredir presuntamente a su entonces novia en su apartamento de Oslo. Admitió haber causado lesiones corporales y daños personales en relación con dicho incidente, alegando consumo de cocaína . Investigaciones posteriores dieron lugar a nuevas detenciones, incluyendo una en noviembre de 2024 por sospecha de violación .

Para junio de 2025, la policía lo sospechó de tres violaciones, cargos que aumentaron a cuatro en agosto, cuando fue acusado de 32 delitos . Estos incluyen una violación con coito y tres sin él, algunas de ellas, supuestamente grabadas con su teléfono sin su consentimiento. Otros cargos incluyen violencia doméstica contra una expareja, incumplimiento de órdenes de alejamiento, amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

Siete mujeres figuran como denunciantes, entre ellas sus exnovias Nora Haukland y la modelo de glamour Linni Meister. El abogado de Høiby, Petar Sekulic , declaró que su cliente niega las acusaciones de violación y violencia doméstica, pero planea declararse culpable de cargos menores.

Marius Borg Høiby: Nuevos cargos y respuesta de la defensa

La última acusación formal, emitida el 19 de enero de 2026, añade seis cargos al caso. El principal es el delito de narcóticos de 2020, en el que Høiby transportó 3,5 kg de marihuana " de un punto A a un punto B sin obtener un solo céntimo", según su nueva abogada, Ellen Holager Andenæs.

Se declaró culpable de este y otro asunto anterior, pero niega el resto, incluidas nuevas acusaciones de violencia e incumplimiento de órdenes de alejamiento. El medio de comunicación neerlandés RTL Boulevard informó en X que Høiby "creía que podía salirse con la suya" en relación con la admisión del transporte de drogas.

Marius Borg Høiby bekent schuld voor vervoeren van kilo's marihuana: 'Dacht overal mee weg te komen'. #rtlboulevard https://t.co/iL0TnVjFW6 — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) January 19, 2026

El fiscal Sturla Henriksbø indicó que los cargos adicionales se considerarán en la audiencia principal. Si es declarado culpable de los cargos más graves, Høiby podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Efectos sociales en cadena

El caso de gran repercusión ha provocado un aumento en el número de mujeres que denuncian abusos en Noruega. Sanitetskvinnene, la mayor organización de salud femenina del país, informa que ha observado un aumento en las solicitudes de ayuda por violencia y agresión sexual desde que surgieron las acusaciones.

La Secretaria General, May Britt Buhaug, observó: "La cobertura mediática de casos como el de Høiby facilita la solicitud de ayuda. Que las mujeres la pidan con mayor facilidad es un efecto positivo".

Añadió: "Aunque trágico, parece que este caso puede contribuir a romper el silencio en torno a la violencia de pareja y la violación".

Según el Centro Noruego para Estudios sobre Violencia y Estrés Traumático, una de cada diez mujeres en Noruega ha sufrido violencia de pareja grave. La publicidad puede fomentar una mayor apertura, aunque también ha impulsado el sentimiento republicano, triplicando la membresía de un grupo.

El juicio de Høiby comenzará el 3 de febrero en el tribunal de distrito de Oslo y se espera que dure varias semanas. Permanece en libertad, pero bajo estrecha vigilancia. A 20 de enero de 2026, no se habían anunciado nuevos cargos, pero el caso sigue atrayendo mucha atención pública.