Los muros del Palacio de Buckingham se ciernen sobre el Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, a medida que crece la preocupación por los rumores de que podrían vender reliquias reales en medio de lo que fuentes cercanas describen como un ajuste de cuentas financiero desesperado. Lo que comenzó como una negociación rutinaria sobre propiedades se ha convertido en una crisis institucional, con abogados de palacio y altos funcionarios de la corte trabajando para evitar daños potencialmente irreversibles a los activos más sensibles de la corona.

Te puede interesar: El ex príncipe Andrés obligado a entregar su licencia de armas tras una visita policial a la Logia Real.

Los ex duques de York se encuentran en una situación cada vez más precaria. Tras perder sus títulos reales el año pasado tras una serie de escándalos, la pareja, separada, se enfrenta ahora a una nueva crisis: el inminente desalojo de Royal Lodge, su mansión de 30 habitaciones en Windsor. Mientras se preparan para abandonar la propiedad, fuentes cercanas afirman que están considerando vender objetos valiosos vinculados a la reina Isabel II y otros miembros de la familia real.

El peor escenario posible para los objetos de valor de la realeza en el Palacio

Según informes, el Palacio de Buckingham ha movilizado a un grupo de expertos legales para supervisar de cerca la situación, intentando determinar qué objetos de la Logia Real pertenecen a la corona y cuáles son posesiones personales de Andrés y Sara. Hay mucho en juego. Entre los objetos que se teme que se consideren para subasta se encuentran cartas privadas y joyas pertenecientes a la difunta reina y otros miembros importantes de la realeza, incluida la princesa Diana .

Una fuente que habló con Radar Online describió la creciente ansiedad del Palacio. "La aparición de un solo objeto provocaría una reacción inmediata y generalizada", declaró la fuente. "Pero Andrew y Sarah parecen decididos a convertir la Logia en una especie de casa de empeños, reuniendo bienes que creen que pueden venderse al mejor postor. Si siguen adelante con esto, su salida de la vida real podría tener un final muy volátil".

La posibilidad de que la correspondencia privada salga a la luz pública se ha convertido en el peor escenario posible para el palacio. Otra fuente reveló la gravedad de las discusiones internas: "Los miembros más importantes de la realeza siempre anticiparon que la ruptura con Andrés sería difícil, pero no a esta escala. La posible divulgación de cartas, grabaciones y joyas privadas se considera el peor escenario posible".

Caos en la Logia Real mientras los objetos de valor enfrentan un destino incierto

La logística para retirar décadas de posesiones acumuladas de la extensa residencia de Windsor no ha hecho más que agravar el drama. Una fuente del palacio describió la situación como cada vez más compleja. "Un camión llegó y se fue al amparo de la oscuridad. Andrew se muda a una casa del tamaño de una caja de zapatos, en comparación con Royal Lodge, así que muchas de las cosas que se llevaron irán a un almacén", declaró la fuente al Mail on Sunday.

La lenta salida se ha convertido en un motivo de auténtica frustración en los círculos palaciegos. "El desorden en Royal Lodge está convirtiendo lo que debería ser una mudanza sencilla en una excavación de meses, habitación por habitación."

Todo va a ser terriblemente lento, sobre todo con las obras de reforma que hay que terminar al final. Estas no son el tipo de cosas que se pueden tirar a un contenedor. Aunque Andrew quisiera mudarse mañana, no podría.

Lo que hace que esta situación sea excepcionalmente volátil es la combinación de factores en juego. Andrew y Sarah se están quedando sin espacio, sin opciones y, potencialmente, sin paciencia con sus circunstancias deterioradas. El palacio, mientras tanto, se encuentra en una posición insostenible: incapaz de forzar la mano del duque sin desencadenar precisamente el tipo de catástrofe de relaciones públicas que desesperadamente quieren evitar.

La crisis en curso encapsula un deterioro más amplio en la relación de la familia real con la pareja. Lo que antes era un exilio discreto se ha convertido en algo mucho más precario e impredecible, con asuntos de enorme importancia histórica y emocional en juego. Para el palacio, los próximos meses serán cruciales para determinar si esta ruptura real puede gestionarse discretamente o si se convertirá en algo considerablemente más dañino.