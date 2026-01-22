Australia es un continente de asombrosa diversidad, donde antiguos desiertos rojos se unen a océanos turquesa, ciudades vibrantes rebosan de cultura y la vida silvestre prospera en parajes vírgenes. En 2026, el país sigue cautivando a los viajeros con sus iconos atemporales y atracciones emergentes, como la reapertura de las cataratas Gunlom en Kakadu, un renovado enfoque en las aventuras sostenibles y activas, y el entusiasmo por eventos como el Gran Premio de Australia en Melbourne. Ya sea que busques maravillas naturales, energía urbana o escapadas serenas, estos 10 lugares imprescindibles te muestran lo mejor de Australia este año.

1. Sídney, Nueva Gales del Sur

Ningún viaje a Australia está completo sin Sídney, la resplandeciente ciudad portuaria que combina monumentos emblemáticos con un relajado ambiente costero. La Ópera de Sídney , con sus techos en forma de vela diseñados por Jørn Utzon, sigue siendo una de las estructuras más reconocibles del mundo. Asista a una actuación en su interior o únase a una visita guiada para apreciar su maravilla de la ingeniería. Cerca de allí, el Puente del Puerto de Sídney ofrece emocionantes ascensos hasta la cima para disfrutar de vistas panorámicas.

Pasee por el histórico distrito de Rocks , con sus calles adoquinadas y mercados callejeros, y luego diríjase a Bondi Beach para tomar clases de surf o al pintoresco paseo costero de Bondi a Coogee. En 2026, la reciente remodelación del Mercado de Pescado de Sídney enriquecerá la oferta gastronómica frente al mar con mariscos frescos y restaurantes vibrantes. La oferta gastronómica multicultural de Sídney brilla en barrios como Chinatown y Newtown, mientras que las cercanas Montañas Azules ofrecen excursiones de un día para practicar senderismo entre bosques de eucaliptos y la famosa formación rocosa de las Tres Hermanas.

Esta ciudad combina sin esfuerzo la sofisticación urbana con la naturaleza, perfecta para quienes la visitan por primera vez.

2. Gran Barrera de Coral, Queensland

La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes de coral más grande del planeta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una extensión de más de 2300 kilómetros. En 2026, será una prioridad para los viajeros con conciencia ecológica, con excursiones sostenibles de snorkel y buceo que priorizan la conservación marina.

Desde Cairns o Port Douglas, súbase a un barco hacia los arrecifes exteriores para observar coloridos corales, tortugas, rayas y peces tropicales. Port Douglas , destacado en recientes predicciones de viajes por su enfoque en el bienestar, ofrece spas de lujo, acceso a los arrecifes y proximidad a la selva tropical de Daintree.

Para disfrutar de una perspectiva única, pruebe un vuelo panorámico o un recorrido en helicóptero sobre las formaciones en forma de corazón del arrecife. Las Islas Whitsunday , incluyendo la playa Whitehaven con sus ondulantes arenas de sílice, ofrecen una experiencia idílica para navegar y recorrer las islas. Los operadores conscientes del clima priorizan ahora las experiencias de bajo impacto, lo que convierte a 2026 en el momento ideal para disfrutar de esta maravilla de forma responsable.

3. Uluru (Ayer's Rock), Territorio del Norte

En el corazón del Centro Rojo, Uluru se alza como un monolito sagrado de arenisca, que brilla rojo al amanecer y al atardecer. Este sitio espiritual, gestionado por el pueblo Anangu, ofrece una profunda comprensión cultural a través de caminatas guiadas que comparten historias del Tiempo del Sueño.

En 2026, nuevas exposiciones y espectáculos de luz y sonido enriquecerán la experiencia en el centro cultural. Recorra el sendero base (10,6 km) y observe arte rupestre antiguo y abrevaderos, o participe en un taller de pintura de puntos. La cercana Kata Tjuta (Las Olgas) cuenta con impresionantes cúpulas ideales para excursiones como el Valle de los Vientos.

Alójese en eco-lodges como Longitude 131° y disfrute de un glamping de lujo bajo un cielo estrellado. El vasto silencio del desierto y la riqueza cultural de la zona la hacen profundamente conmovedora.

4. Melbourne, Victoria

Melbourne ocupa un lugar destacado en las listas de lugares imprescindibles para visitar en 2026, gracias a su próspera escena artística y al Gran Premio de Australia (del 5 al 8 de marzo), que presenta el debut de un nuevo equipo Cadillac F1 y atrae a entusiastas de la velocidad de todo el mundo.

Conocida por su cultura callejera, explora el arte callejero de Hosier Lane y luego disfruta de un café y un brunch de primera clase en Fitzroy o St Kilda. El Real Jardín Botánico ofrece escapadas tranquilas, mientras que Federation Square acoge eventos y galerías.

Las excursiones de un día al Valle del Yarra para catas de vino o a la Great Ocean Road para admirar los espectaculares acantilados y los Doce Apóstoles son imprescindibles. La diversidad gastronómica de Melbourne, desde la etíope hasta la vietnamita, en galerías ocultas, consolida su estatus como capital cultural de Australia.

5. Great Ocean Road, Victoria

Esta icónica carretera costera serpentea por el extremo sur de Victoria, exhibiendo escarpados acantilados, selvas tropicales y playas. Las columnas de piedra caliza de los Doce Apóstoles, que se alzan desde el océano, son impresionantes, especialmente al atardecer.

Haga una parada en la Garganta del Lago Ard para conocer su historia de naufragios, o en el Arco de Londres para tomar fotos. En 2026, la nueva plataforma de observación Poombeeyt Koontapool mejorará la accesibilidad y las vistas. Abunda la fauna: observe koalas en eucaliptos y canguros al atardecer.

Comienza en Torquay (centro de surf) hacia Apollo Bay, con desvíos al Parque Nacional Otway para pasear por las copas de los árboles. Este viaje por carretera representa la espectacular belleza costera de Australia.

6. Tasmania (Enfoque: Bahía de los Fuegos y Montaña Cradle)

Tasmania, la Isla de la Manzana, ofrece paisajes salvajes y delicias gourmet. La Bahía de los Fuegos , en la costa este, considerada la mejor playa de Australia según encuestas recientes, cuenta con rocas cubiertas de líquenes anaranjados, arenas blancas y aguas azules, ideales para pasear por la playa y acampar.

El Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St. Clair cuenta con el Overland Track, ideal para caminatas de varios días por paisajes alpinos. El museo MONA de Hobart ofrece arte provocador, mientras que el marisco fresco y los vinos de clima frío brillan en el valle de Tamar.

El clima más fresco de Tasmania lo hace perfecto para escapar del calor continental en 2026.

7. Parque Nacional Kakadu y Top End, Territorio del Norte

El Top End, destacado en la lista de 2026 del New York Times, incluye el Parque Nacional Kakadu, un sitio de la UNESCO con humedales, escarpes y arte rupestre aborigen que abarca 20.000 años.

En 2026, la piscina infinita de las cataratas Gunlom volverá a estar completamente accesible tras años de cierre. Observe cocodrilos en los cruceros en billabong por Yellow Water o haga senderismo hasta sitios de arte antiguo. Darwin, la puerta de entrada, rebosa de festivales costeros y cultura indígena en el futuro Centro Cultural Larrakia.

La vitalidad tropical de la región y su antiguo patrimonio la hacen inolvidable.

8. Perth y Margaret River, Australia Occidental

Perth, transformada en un centro cultural, ofrece playas soleadas como Cottesloe y vistas a Kings Park. Ferry a la isla Rottnest para tomar selfis con quokkas y montar en bicicleta.

Al sur, hacia Margaret River, conocida por sus vinos de primera clase y el surf. Visite Vasse Felix o Leeuwin Estate, recorra el sendero Cape to Cape y explore cuevas de piedra caliza. El WSL Margaret River Pro 2026 añade emoción al surf.

El ambiente relajado de esta región y su escena gourmet son sus puntos destacados.

9. Isla Canguro, Australia del Sur

Frente a la costa de Australia Meridional, la Isla Canguro es un refugio de vida silvestre con leones marinos, koalas, canguros y pingüinos. El Parque Nacional Flinders Chase alberga las Rocas Remarkable y el Arco del Almirante.

En 2026, la recuperación continua tras los incendios forestales demuestra la resiliencia de la naturaleza. Observe especies en peligro de extinción en visitas guiadas, disfrute de playas vírgenes y deguste la miel de Liguria.

Es una experiencia compacta e inmersiva de vida silvestre.

10. Whitsundays y Cairns, Queensland

Las Whitsundays ofrecen 74 islas con aguas turquesas y bahías rodeadas de coral. Navegue hasta la playa de Whitehaven, camine por Hill Inlet para admirar las arenas ondulantes o practique snorkel en los arrecifes circundantes.

Desde Cairns, puerta de entrada al arrecife y a la selva tropical de Daintree (la más antigua del mundo), explore árboles centenarios y cocodrilos. Port Douglas ofrece bienestar de lujo.

Este paraíso tropical ofrece máxima relajación y aventura.

Australia en 2026 promete viajes inolvidables, desde lugares sagrados hasta ciudades vibrantes. Planifica de forma sostenible, respeta las tierras indígenas y vive la aventura. La tierra de Down Under te espera.