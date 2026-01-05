Si una imagen vale más que mil palabras, las últimas fotos de vacaciones de Hugh Jackman transmiten un mensaje único y definitivo sobre el estado de su vida amorosa. A pesar de las especulaciones que sugieren fricciones en su nueva relación, el actor no parece estar preocupado. Una escapada romántica parece haber acabado con los rumores, demostrando que su vínculo con Sutton Foster sigue intacto.

La pareja parecía completamente enamorada durante una reciente salida a la playa, donde se les vio compartiendo momentos íntimos junto al mar. Adentrándose en el océano, ignoraron el romper de las olas para compartir largos abrazos, riendo mientras el agua se arremolinaba a su alrededor. Fue una clara muestra de que su conexión sigue siendo la prioridad.

Una escapada a Costa Rica demuestra que el romance es más fuerte que nunca

Durante la soleada tarde, Jackman apenas podía apartar las manos de la estrella de Broadway. En un momento dado, la abrazó con fuerza, atrayéndola hacia sí. En otro momento de ternura, se le vio abrazándola por detrás mientras ella reaccionaba al frío del rocío del mar.

Foster lució sensacional, luciendo su tonificada figura con un traje de baño de dos piezas azul marino. A su lado, Jackman lució un bañador estampado sin camiseta mientras disfrutaban del atardecer. Más tarde, ambos fueron vistos caminando descalzos por la orilla, uno al lado del otro, con aspecto relajado y en perfecta sincronía.

Esta muestra de unidad llega en un momento crucial para la pareja. Su encuentro amoroso se produce pocos días después de que se informara que Foster se sentía inseguro respecto a la vida laboral de Jackman. En concreto, fuentes cercanas sugirieron que la estrella de Broadway estaba "loca de celos" por su intensa química en pantalla con Kate Hudson.

Por qué fuentes cercanas afirmaron que Sutton Foster estaba "loco de celos"

A principios de esta semana, surgieron informes de que Foster, de 50 años, ha tenido dificultades para lidiar con la estrecha relación que Jackman mantiene con Hudson, de 46. Ambos actores coprotagonizan la próxima película Song Sung Blue . Fuentes indicaron que la química entre los protagonistas se había convertido en un punto delicado.

En la película, Hudson y Jackman interpretan a dos músicos que se enamoran mientras conectan por su pasión compartida por Neil Diamond. Si bien Hudson mantiene una larga relación con el músico Danny Fujikawa desde 2016, la dinámica en el set con Jackman, según se informa, se difuminó. Fuentes cercanas afirmaron que estrecharon lazos durante el rodaje e incluso bromearon sobre sentirse como un matrimonio.

Una fuente explicó la lógica del casting que supuestamente frustró a Foster. "Lo primero que la gente se pregunta al ver Song Sung Blue es: 'Oye, ¿por qué no sale Sutton Foster en esta película con Hugh?'. Tiene la edad adecuada, el aspecto adecuado y, a diferencia de Hudson, es una cantante consumada".

La fuente continuó, señalando las realidades comerciales de Hollywood . "Pero la visión de este proyecto requería que Hugh protagonizara junto a alguien igualmente famoso, y eso descalificó a Sutton".

Las demostraciones públicas de afecto supuestamente molestaron a Deborra-Lee Furness

Aunque Jackman y Foster parecen estar dejando atrás los rumores sobre Hudson, persisten otras tensiones. Un nuevo informe afirma que las recientes conversaciones de paz entre Jackman y su exesposa, Deborra-Lee Furness, han fracasado drásticamente. Según informes, ella está disgustada por sus recientes muestras públicas de afecto.

Una fuente cercana reveló el alcance de la visibilidad. "Hugh y Sutton están en todas partes ahora mismo: alfombras rojas, conciertos, incluso abrazados en la calle". Supuestamente, esta visibilidad ha roto la tregua que la expareja había establecido. "Es como si él hubiera tomado la tregua como una luz verde para poner a Sutton al frente de su mundo, y esto le está poniendo a Deb una presión que no está preparada para afrontar".

La situación empeoró cuando Jackman presentó a Foster a su círculo australiano en Nueva York. Según informes, visitaron un pub australiano con Hudson. Tanto Jackman como Foster publicaron imágenes del actor cantando Sweet Caroline con Hudson durante una sesión de karaoke.

"A Deb le cuesta verlo, incluso dos años después de su separación. También son viejos amigos suyos... oír que cantaban juntos Sweet Caroline es demasiado. Siente que la gente cercana a ella la está ignorando", reveló la fuente.

La tensión supuestamente ha afectado los planes para las fiestas. El medio afirma que el deseo de Jackman de llevar a Foster a Australia para Navidad fue la gota que colmó el vaso. ""Hugh espera demasiado y Deb ha dejado clarísimo que no quiere que el espectáculo de los besos entre Hugh y Sutton se acerque a ella".

A pesar del ruido externo de sus exparejas y los rumores de la prensa sensacionalista, el viaje de la pareja a Costa Rica sugiere que no les preocupa. Sus últimas muestras de afecto en la playa indican que están decididos a dejar atrás el drama.