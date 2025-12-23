Los cibercriminales están particularmente ocupados esta temporada, con aeropuertos abarrotados e instituciones frecuentadas por profesionales en viajes de negocios.

La mala noticia: en cuanto las computadoras portátiles o los teléfonos inteligentes se conectan a una red, los ciberdelincuentes se ponen en marcha. Un aumento de aproximadamente el 30 % en los incidentes que afectan a los viajeros de negocios es inminente esta temporada navideña.

Estos incidentes implican posibles ataques de ransomware a computadoras portátiles o dispositivos móviles que pueden contener datos confidenciales de clientes, como información bancaria o financiera, información personal y documentos confidenciales. Las redes públicas, como salas VIP de aeropuertos, cafeterías, vestíbulos de hoteles y otros espacios públicos, representan un riesgo para la seguridad, según los expertos.

Chris Shyrock, director de servicios de soporte de Atlantic.Net, explica: "Los viajeros de negocios a menudo no se dan cuenta de que están caminando por algunos de los entornos digitales más peligrosos con dispositivos que podrían otorgar acceso a toda la red de su empresa".

Continúa: "Los ciberdelincuentes saben que durante las fiestas, los profesionales están apurados, distraídos y son más propensos a cometer errores de seguridad". Shyrock reitera que, como la temporada navideña promueve la relajación, las personas tienden a bajar la guardia, lo que las convierte en blancos fáciles y vulnerables para los ciberatacantes.

Profesionales de negocios: objetivos viables

Las conexiones wifi compartidas son el terreno más propicio para los ciberataques, ya que un mayor tráfico implica más datos que interceptar, más información confidencial que guardar y una mayor vulnerabilidad de seguridad entre la multitud. Y aunque los viajeros suelen tener prisa, los riesgos se intensifican porque bajan la guardia mientras están ocupados.

https://t.co/pkJFFCNkpi COO Pete Cannata warns travelers: free airport Wi-Fi is not safe — hackers can intercept your data, hijack sessions, and steal your identity. Read more here: 👉 https://t.co/kEj4KuRm0M — Atlantic.Net (@AtlanticNet) November 21, 2025

Como los profesionales de negocios tienen más probabilidades de almacenar datos personales y privados en sus dispositivos, especialmente información de clientes, detalles financieros, credenciales de inicio de sesión y documentos comerciales, se convierten en blancos fáciles para los ciberdelincuentes, que acceden instantáneamente a las redes y, como tal, a estos datos confidenciales.

Los ciberdelincuentes pueden acceder incluso a conversaciones confidenciales sin cifrar. Lo peor es que las víctimas suelen ignorar estos ataques.

Shyrock reitera: "El valor de lo que hay en la computadora portátil o el teléfono de un viajero de negocios hace que valga la pena invertir mucho más esfuerzo en ellos que en atacar al consumidor promedio. Los atacantes saben que los ejecutivos y profesionales suelen tener privilegios de acceso elevados, lo que los convierte en la clave para infracciones mucho mayores".

Ataques comunes a los que hay que prestar atención

Shyrock comparte las amenazas ocultas a las que la mayoría de los profesionales de negocios que viajan deben prestar atención:

Redes WiFi Públicas

Las redes Wi-Fi gratuitas a las que los viajeros suelen conectarse, sobre todo en aeropuertos u hoteles, pueden ser fácilmente falsificadas o duplicadas, lo que permite a los cibercriminales acceder fácilmente a archivos y datos interceptando correos electrónicos, mensajes e incluso credenciales de inicio de sesión.

Dispositivos perdidos

Los viajeros distraídos a menudo descuidan la seguridad de sus dispositivos. Esta situación es bastante común, sobre todo en los controles de seguridad de los aeropuertos o cuando se desvía la atención del equipaje. Los delincuentes atacan a los profesionales porque poseen dispositivos que podrían contener información confidencial.

Suplantación de identidad (phishing)

El phishing para obtener datos confidenciales puede adoptar la forma de phishing, y esto puede ocurrir cuando los viajeros no prestan atención a los mensajes que reciben. Estos mensajes de phishing pueden suplantar datos de vuelos o reservas y contener enlaces maliciosos que exponen datos sensibles y vulnerables, que es todo lo que necesitan estos ciberdelincuentes.

Bluetooth encendido constantemente

No apagar el Bluetooth en los dispositivos, especialmente cuando están conectados a redes WiFi públicas, es una forma fácil para que los cibercriminales inicien un acceso no autorizado a los dispositivos.

Tu mejor defensa

Conocer estos ciberataques es el primer paso para una mejor defensa. La segunda mejor opción es prepararse adecuadamente para reducir las posibilidades de ser atacado.

Según Chris Shyrock, "La mejor defensa es la preparación. Antes de viajar, crea una lista de verificación de ciberseguridad y síguela al pie de la letra. Usa una VPN en todas las redes públicas, sin excepciones. Nunca te conectes a redes wifi sin verificar su legitimidad con el personal del hotel o del aeropuerto. Lleva tus propios cables de carga y usa enchufes de pared en lugar de puertos USB".