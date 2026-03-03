Los viajeros latinos en Estados Unidos están transformando la temporada de esquí del país, convirtiendo lo que antes era una escapada rápida de invierno en una experiencia grupal multigeneracional de varios días.

Nuevos datos publicados por Airbnb muestran que los huéspedes latinos reservan cada vez más alojamientos completos en los mejores destinos de montaña, viajan en grupos más grandes y prolongan sus estancias mucho más allá del típico fin de semana de esquí. Esta tendencia apunta a un cambio hacia vacaciones compartidas e inmersivas centradas en la familia y la comunidad.

Según un análisis de Airbnb, los viajeros latinos reservan viajes de esquí en grupos de un promedio de cuatro personas y se alojan entre cuatro y cinco noches en los principales destinos de montaña. En algunos destinos de Colorado, las cifras son aún mayores.

En Winter Park, las reservas grupales pueden alcanzar hasta seis huéspedes por estancia. En el condado de Summit y Crested Butte, el promedio es de cinco huéspedes por reserva. Los datos sugieren que, para muchos viajeros latinos, la temporada de esquí se trata menos de un rápido descenso por las pistas y más de reunirse bajo un mismo techo, a menudo con familiares y amigos cercanos.

Este cambio también se alinea con un movimiento más amplio de "turismo lento", en el que los viajeros optan por estancias más largas que les permiten experimentar un destino más plenamente. Si bien un viaje de esquí promedio suele durar de cuatro a cinco noches, en mercados como Jackson Hole, Wyoming, los huéspedes latinos se alojan un promedio de seis noches.

Ese tiempo adicional a menudo se traduce en reservas premium. Airbnb informa que los viajeros latinos están reservando propiedades en algunos de los mercados de esquí más exclusivos del país. En Aspen, Colorado, las tarifas promedio por noche superan los $2,000. En Big Sky, Montana, superan los $1,300.

La demanda no solo proviene de los pueblos de montaña. Gran parte del interés se origina en los principales centros metropolitanos con una gran población latina.

Miami, Houston y Dallas se posicionan constantemente entre las principales ciudades de origen de los viajeros latinos que buscan esquiar. En Aspen, Houston se posiciona como el principal mercado emisor, superando incluso a los visitantes de Denver. En Vail y el condado de Summit, Miami se posiciona como el segundo mercado emisor más grande, solo superado por las ciudades locales de Colorado.

La popularidad de estos destinos también se refleja en las "Listas de deseos" de los usuarios en la plataforma de navegación en español de Airbnb. Aspen se encuentra entre los destinos de esquí más guardados, seguido de cerca por el condado de Summit. Además de pistas de primera clase, estos mercados ofrecen alojamiento completo donde las familias pueden cocinar juntas, reunirse alrededor de la chimenea y compartir momentos après-ski que prolongan la experiencia más allá de la montaña.

"Para la comunidad latina, esquiar se está convirtiendo en una preciada tradición familiar", afirmó Jordi Torres Mallol, gerente general de Airbnb para Norteamérica y Latinoamérica. "Airbnb es un aliado natural de esta tendencia, ofreciendo el tipo de espacio donde grupos de cinco o seis personas pueden alojarse cómodamente, reuniendo a varias generaciones bajo un mismo techo de una manera que los hoteles tradicionales a menudo no pueden".

Los tres destinos de esquí más reservados entre los viajeros latinos, según Airbnb, son Summit County, Colorado; Vail, Colorado; y Jackson Hole, Wyoming.

Airbnb se fundó en 2007 cuando dos anfitriones recibieron a tres huéspedes en su casa de San Francisco. Desde entonces, la compañía afirma haber crecido hasta contar con más de 5 millones de anfitriones que han recibido a más de 2 mil millones de huéspedes en casi todos los países del mundo.