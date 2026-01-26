La competencia de canto de larga trayectoria regresa este mes, con el público ansioso por tener claridad sobre su lanzamiento en 2026 y qué caras conocidas guiarán a la próxima generación de artistas.

Después de semanas de especulaciones, ABC ha confirmado detalles clave para la próxima temporada, incluida su fecha de estreno, panel de jueces y varios ajustes de formato mientras la franquicia entra en su 24.ª temporada en general.

¿Cuándo empieza 'American Idol' 2026 en ABC?

ABC ha confirmado que "American Idol" 2026 se estrenará el lunes 26 de enero de 2026 a las 20:00 h EST. El lanzamiento forma parte de la programación de mitad de temporada de la cadena, lo que posiciona a la serie como uno de los programas de entretenimiento estrella de ABC a principios de año.

La confirmación se emitió a través de los listados oficiales de programas de ABC y los materiales promocionales publicados antes de la transmisión.

Jueces confirmados para la temporada 2026

El jurado se mantiene sin cambios, con Carrie Underwood, Lionel Richie y Luke Bryan regresando para una nueva temporada. ABC optó por retener al trío tras la constante participación de la audiencia y los índices de audiencia estables durante la temporada anterior.

La presencia continua de Underwood ha llamado especialmente la atención debido a su trayectoria en la franquicia. Como exganadora y ahora jueza, ofrece una experiencia directa de la competencia, mientras que Richie aporta décadas de autoridad en la industria y Bryan aporta credibilidad en la música country contemporánea.

Ryan Seacrest regresa como presentador

Junto a los jueces, Ryan Seacrest regresará como presentador. Seacrest ha liderado la serie durante la mayor parte de su historia y sigue siendo una figura clave para mantener la continuidad entre temporadas.

ABC no ha indicado ningún cambio en el formato de presentación. Su función seguirá siendo la de presentar los programas en vivo, las rondas eliminatorias y los anuncios de las votaciones más adelante en la temporada.

Reacciones de los internautas a los primeros avistamientos de rodaje

La discusión en línea se intensificó después de que circularan en redes sociales imágenes compartidas por fans, que aparentemente mostraban a los jueces juntos durante la grabación de las primeras audiciones. Si bien ABC no ha publicado oficialmente las fotos de la primera ronda de audiciones, estas imágenes reavivaron la expectativa por la próxima temporada.

Varias publicaciones ampliamente compartidas hicieron referencia al horario del estreno, y los usuarios destacaron que el programa regresa el lunes 26 de enero a las 8:00 p. m. EST.

Qué cambia en el formato de la temporada 2026

Si bien la estructura general de audición a espectáculo en vivo se mantiene intacta, los productores han confirmado importantes actualizaciones en las primeras rondas de la competencia. La Semana de Hollywood se llevará a cabo en Nashville, renombrada como "Music City Takeover", con presentaciones filmadas en la Universidad de Belmont en lugar de Los Ángeles .

La temporada también conservará elementos novedosos introducidos en los últimos años, como la "Ronda Ohana", que coloca a los concursantes en escenarios de actuación grupal diseñados para poner a prueba su adaptabilidad y colaboración. ABC ha indicado que los cambios buscan enfatizar los entornos de actuación en vivo estrechamente vinculados a la industria musical.

Presión de las calificaciones y longevidad de la franquicia

American Idol sigue siendo uno de los programas improvisados más fiables de ABC a pesar de la creciente competencia de las plataformas de streaming y los contenidos digitales de corta duración. Los analistas del sector sugieren que mantener un jurado familiar ha ayudado a preservar la fidelidad de la audiencia a medida que la franquicia se adentra en su segunda década.

El atractivo intergeneracional del programa lo ha convertido en un elemento fijo para anunciantes y planificadores de programación. Los ejecutivos de las cadenas han señalado anteriormente la consistencia como un factor clave para mantener la audiencia a largo plazo.

Dónde y cómo ver 'American Idol' 2026

Los episodios se emitirán semanalmente en la cadena de American Idol , ABC, y estarán disponibles al día siguiente a través de Hulu. Se espera que la votación en vivo regrese más adelante en la temporada, una vez seleccionados los finalistas.

Con la fecha de estreno confirmada, el público ahora tiene respuestas claras sobre cuándo comienza American Idol 2026, quién juzgará la competencia y qué cambios esperar a medida que las audiciones comiencen a transmitirse esta semana.