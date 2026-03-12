Madonna ha dicho que prepara nueva música y, reportes provenientes de Londres, también está produciendo el que podría ser el video más ambicioso de su legendaria carrera musical. Testigos hablan de celebridades de primer nivel, acrobacias dramáticas y decorados elaborados.

Una fuente dijo a Daily Mail que el ícono del pop de 67 años reclutó a la supermodelo Kate Moss y a los actores Gwendoline Christie y Benedict Cumberbatch para la producción, que incluye un accidente automovilístico, una fiesta en un almacén y extras suspendidos del techo.

La fuente explicó: "Gwendoline fue vista en el set, pero Kate y Benedict fueron mantenidos fuera del foco de atención y acompañados en auto".

El rodaje, realizado en los estudios Black Island, en el oeste de Londres, se extendió, según se informa, durante la noche, de 16:00 a 2:00, e involucró seis escenarios con cientos de miembros del equipo. Parte del set fue diseñado para asemejarse a una lujosa mansión, con columnas de mármol, un bar y un salón adornado con obras de arte.

Una fuente familiarizada con la producción dijo: "Ella quería regresar con una explosión para esta nueva era y el video realmente supera los límites, con acrobacias de alto octanaje y sorpresas especiales".

El video musical es para el sencillo principal del próximo álbum de Madonna, Confessions On A Dance Floor Part 2 , una continuación de su lanzamiento de 2005. Mientras que Christie filmó abiertamente, Moss y Cumberbatch supuestamente completaron sus escenas bajo estricto secreto.

La publicación también informó que la doble de riesgo de Madonna realizó una secuencia de accidente automovilístico dentro de un set rave en un almacén antes de dirigirse al lugar, según The Sun.

Fuentes cercanas comentaron que las exigencias de la estrella del pop en el set fueron meticulosas, incluyendo un tráiler con una inclinación precisa de 28 grados y rieles repletos de prendas de Dolce & Gabbana. Madonna también ha modelado recientemente looks de novia para la casa de moda italiana, evocando su icónico vestido de novia de 1984, Like a Virgin.

Un representante de Madonna, Moss, Christie y Cumberbatch no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La producción marca uno de los proyectos más ambiciosos de Madonna en años, combinando narrativa cinematográfica con colaboraciones de alto perfil. Los fans esperan con ansias el estreno, que, según expertos, mostrará la combinación característica de espectáculo e innovación de la estrella del pop.