Nancy Guthrie, la madre de 84 años de Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de NBC, permanece desaparecida más de cinco semanas después de que se cree que fue secuestrada de su casa cerca de Tucson, Arizona, en la madrugada del 1 de febrero de 2026. Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima y el FBI continúan una investigación intensiva que ha generado decenas de miles de pistas, pero no se han realizado arrestos ni se ha identificado públicamente a ningún sospechoso.

El caso, que ha atraído la atención nacional debido a la prominencia de Savannah Guthrie, comenzó cuando Nancy Guthrie no asistió a un velorio programado en la iglesia el 1 de febrero. Sus familiares reportaron su desaparición alrededor del mediodía de ese día. Los investigadores clasificaron rápidamente la desaparición como secuestro, citando evidencia de que no se había ido voluntariamente. Se encontraron gotas de sangre en el porche de su residencia, y su teléfono, auto, bolso, billetera y medicamentos quedaron abandonados, junto con su colorido bastón rosa, del cual depende para desplazarse.

Las imágenes de vigilancia de la cámara del timbre de la casa captaron imágenes de una persona que las autoridades describen como el principal sospechoso: un hombre de entre 1,75 y 1,80 metros de altura, de complexión media, que vestía ropa oscura, una mochila y posiblemente guantes. El FBI publicó imágenes del video y solicitó a los vecinos imágenes adicionales de la cámara del timbre, especialmente alrededor del 11 de enero, después de que un residente denunciara haber visto a un "hombre sospechoso" caminando hacia la casa de Guthrie semanas antes del incidente.

La investigación ha seguido múltiples pistas, incluyendo una caja de servicios públicos dañada cerca de la casa, que podría estar relacionada con una interrupción del servicio de internet en torno al momento del secuestro, lo que podría interrumpir los sistemas de vigilancia cercanos. Se han acelerado las pruebas forenses, como el ADN de objetos cercanos a la escena (incluidos unos guantes negros que inicialmente se consideraron relevantes, pero que posteriormente se descartaron tras rastrearlos hasta un empleado de un restaurante local), aunque algunos resultados aún están pendientes. Los perros rastreadores de cadáveres han participado en ocasiones, pero, según informes, se suspendieron a principios de marzo al reorientar las búsquedas.

La familia Guthrie se ha mostrado abierta y colaboradora. Savannah Guthrie regresó al programa "Today" el 5 de marzo tras semanas de ausencia, pero ha seguido haciendo emotivos llamamientos públicos. A finales de febrero, la familia anunció una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy, enfatizando que podría pagarse en efectivo. Savannah publicó videos en los que suplicaba directamente al agresor o a cualquier persona con conocimiento, instándolos a "ser quienes la traigan a casa".

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha proporcionado actualizaciones periódicas, insistiendo en que los investigadores están "definitivamente más cerca" de una resolución a pesar de las dificultades. Exoneró de toda sospecha a todos los familiares, incluyendo a Savannah y sus hermanos, al principio de la investigación, describiéndolos como víctimas que han sido "cooperativas y amables". Sin embargo, el sheriff ha estado bajo escrutinio después de que informes revelaran inconsistencias en los inicios de su carrera policial, incluyendo una desviación indecorosa de su cargo anterior. Algunas fuentes han sugerido que la operación a gran escala, que involucra a cientos de agentes y ayudantes, podría pasar a un grupo de trabajo más pequeño ahora que el caso entra en su segundo mes sin avances.

La especulación pública ha variado ampliamente, desde exigencias de rescate (incluyendo informes no verificados de solicitudes de Bitcoin) hasta teorías que involucran robos o secuestros selectivos. Un agente retirado del FBI sugirió recientemente examinar paralelismos con un caso reciente de un adolescente en Arizona que invadió su hogar y que estaba relacionado con el robo de criptomonedas, aunque no se ha confirmado ningún vínculo oficial. Discusiones en línea, incluyendo en X (anteriormente Twitter), han vinculado el caso con noticias nacionales no relacionadas, pero las autoridades han priorizado las pistas verificadas sobre las conjeturas.

A mediados de marzo de 2026, la búsqueda entraba en su sexta semana sin avistamientos confirmados ni pruebas de vida desde el secuestro. La línea de información del FBI (1-800-CALL-FBI) y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (520-351-4900) seguían activos para obtener información. El caso pone de relieve las dificultades para resolver los secuestros cometidos por desconocidos que involucran a víctimas de edad avanzada, especialmente cuando las pruebas físicas son limitadas y las interrupciones digitales complican los plazos.

La desaparición de Nancy Guthrie ha unido a las comunidades en oración y vigilancia, con vigilias organizadas por su iglesia y mensajes de esperanza de líderes religiosos. Su familia, amigos y las fuerzas del orden continúan esperando su regreso sano y salvo, mientras siguen todas las pistas en lo que sigue siendo una de las investigaciones de personas desaparecidas más importantes del año. (1028 palabras)