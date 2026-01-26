Justin Baldoni celebró su cumpleaños número 42 el sábado con emotivos mensajes de su familia, destacando tanto la alegría como la resiliencia en medio de un año desafiante.

Su padre, Sam Baldoni, compartió un conmovedor homenaje en Instagram, reflexionando sobre la vida del actor y director y sus luchas recientes.

"¡Feliz cumpleaños, Justin Louis Baldoni!", escribió Sam junto a una foto antigua del bebé Justin con sus padres.

Recordó el largo y difícil parto de su primer hijo: "Como padre primerizo, no tenía ni idea de qué esperar cuando nació Justin. Su parto no fue fácil. Sharon pasó más de 34 horas de parto y terminamos con una cesárea. Pude sostenerlo primero y poner su carita contra la mejilla de su mamá".

Según PageSix , Sam describió el momento como "una experiencia espiritual, muy estimulante y cercana a Dios", y señaló que Justin "llenó nuestro hogar de tanta alegría hace todos esos años y hasta el día de hoy su presencia ilumina no solo nuestras vidas sino también las de todos los que lo rodean".

El patriarca elogió el carácter de Justin y su devoción familiar. "Estoy muy orgulloso de mi hijo por el hombre en el que se ha convertido y por cómo nunca deja de aprender sobre la vida, el amor, la familia y la amistad, y sobre cómo estar presente para quienes más le importan", escribió Sam.

También expresó su admiración por la esposa de Justin, Emily Baldoni, diciendo: "Envidio su continua dedicación a su familia y su amor y admiración por su verdaderamente perfecta compañera, Emily".

Justin Baldoni’s dad pens touching 42nd birthday tribute to actor after ‘year full of turmoil and injustice’ https://t.co/hZ24xeZPYx pic.twitter.com/bf7Jfmcgtp — Page Six (@PageSix) January 25, 2026

Justin Baldoni recibe un sentido apoyo familiar

Sam concluyó su mensaje de cumpleaños con un guiño a los desafíos que Justin ha enfrentado durante el último año. "Hijo, en un año lleno de confusión e injusticia, te has mantenido firme en tu fe, sabiendo que la verdad y la justicia prevalecerán. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Te amo con todo mi corazón y mi alma".

El mensaje llega en medio de la batalla legal que Justin mantiene con su excoprotagonista de "It Ends With Us", Blake Lively. En diciembre de 2024, Lively acusó a Baldoni de acoso sexual, fomentar un ambiente laboral hostil e intentar arruinar su reputación.

Justin negó las acusaciones y presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, según informó la revista US Magazine . Un juez desestimó la demanda de Lively en 2025, pero la disputa sigue en el ojo público, ya que el juicio está programado para mayo de 2026.

Otros familiares y amigos también han recibido apoyo. La madre de Justin, Sharon Baldoni, compartió su propio homenaje en Instagram, agradeciendo a sus fans por abogar por "Justicia para Justin" en todo el mundo.

El actor y amigo Travis Van Winkle agregó una nota personal elogiando la integridad, la amabilidad y la influencia de Justin en quienes lo rodean.

A pesar de los desafíos legales, Justin ha mantenido su gratitud por el apoyo de su familia. "Estamos agradecidos de estar con la familia. Tenemos amigos y familiares increíbles y mucha fe", declaró a TMZ el año pasado.